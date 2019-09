Grève dans la santé : des projets de protocole mais toujours pas de signature

Les négociations entre l’intersyndicale et le gouvernement ont repris lundi pour ce qui concerne le secteur de la santé. Des projets de protocole ont été proposés, mais aucune sortie de grève n’a été signée. Tous se revoient mardi à 16 heures.

Les négociations entre l’intersyndicale et le ministre de la Santé Jacques Raynal ainsi que la ministre de la Modernisation de l’administration Téa Frogier ont repris lundi en début d’après-midi. Mais après plusieurs heures de discussion aucun protocole d’accord n’a été signé. « Nous avons fait des propositions constructives et qui balayaient les préavis de grève » a déclaré Jacques Raynal. Les négociations doivent reprendre ce mardi à 16 heures « nous avons des obligations et nous ne pouvons pas passer des heures et des heures pour simplement discuter » a-t-il ensuite ajouté.

Ils sont « responsables sur leurs deniers propres du paiement des jours de grève ».

Le ministre de la Santé a encore déclaré lundi que « le paiement des jours de grève est une question qui se pose à chaque fois qu’il y a une grève ». Mais il a aussi assuré que « il n’est pas possible de rémunérer des jours qui n’ont pas été travaillés », car les directeurs des établissements concernés sont« responsables sur leurs deniers propres du paiement des jours de grève ».

Et pourtant lors de la signature du protocole d’accord concernant l’équipement, le ministre de tutelle René Temeharo avait pourtant déclaré au micro de Radio1 que les agents « prendront sur leurs congés comme prévu avec les syndicats ». Le ministre de la Santé a tout simplement souligné : « au moment où il a signé le protocole d’accord peut-être le faisait-il sous la pression syndicale (…) et puis il fallait sortir de cette grève ».

L’intersyndicale a indiqué que le projet de protocole « nous satisfait globalement mais on avait des précisions concernant l’ensemble de nos 13 revendications ».

Radio1 a d’ailleurs pu se procurer les projets de protocole d’accord proposés par les ministres. À l’Institut Mathilde Frébault, il est question que « l’organigramme, les fiches de postes et le budget » soient « présentés à l’ensemble » de l’Institut « aussi souvent que nécessaire », que les « règles de notation soient appliquées » ou encore que le statut des cadres de santé-formateurs soient clarifié.

Concernant la direction de la santé, les ministres demandent à l’intersyndicale « d’apporter des précisions » concernant la « reconnaissance des agents en burn out » ou encore sur le fait que l’administration soit « plus intéressée par les chiffres que par la prise en charge des patients ».

Et enfin pour ce qui est du CHPF, il y est rappelé que les changements de catégorie des agents s’effectuent au travers des concours ou d’examens professionnels pour ce qui est des changements de grade ou encore que « le programme des concours et des examens professionnels 2020 à 2023 sera acté avant la fin du mis de septembre 2019 ». Mais pour Patrick Galenon, il faut également régler le problème des agents non titulaires.

À noter d’ailleurs que les médias n’ont pas pu assister aux négociations contrairement à la semaine dernière.