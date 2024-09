Grève des bus : une signature de protocole attendue ce mercredi

Après une semaine de mouvement, et une session de négociation avec les patrons, la Fédération du Transport en commun, soutenue par la CSIP, attendait ce lundi soir les derniers échanges d’un protocole d’accord pour mettre fin à la grève. Le RTCT, gestionnaire du réseau Tahiti, et ses compagnies partenaires, se sont engagés à poursuivre les négociations sur une convention collective. L’accord en préparation prévoit une signature dans moins d’un an.

Le transport en commun voit le bout du tunnel, après une semaine de grève qui a perturbé les services de bus et de ramassage scolaire de Tahiti et Moorea. Les chauffeurs de la Fédération FRSTCP et les employeurs du réseau Tere Tahiti se sont rencontrés ce mardi matin du côté de Taravao. Enfin, pourrait-on dire, puisque depuis le début du mouvement mardi dernier, les patrons du RTCT et de ses compagnies partenaires avaient boycotté les réunions proposées par la présidence ou la Direction du Travail. Cette fois c’était la bonne, mais sans les autorités. Ce qui n’a pas empêché d’avancer. Ce mardi soir, grévistes et patrons attendaient les derniers échanges d’un protocole d’accord, qui pourrait être signé dès ce mercredi. Il ne marquera quoiqu’il arrive pas la fin des discussions puisque les employeurs se sont engagés à avancer dans la négociation d’une convention collective sectorielle, celle qui est demandée depuis quatre ans déjà par les grévistes. Un calendrier de négociation doit être mis en place avec une date butoir en milieu d’année prochaine.