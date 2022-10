Grève des pompiers d’aérodrome : 13 rotations annulées, le conflit pas terminé

Comme l’avait annoncé le syndicat des pompiers d’aérodromes, l’essentiel des vols commerciaux vers et depuis les îles, à l’exception de Bora Bora, Rangiroa et Raiatea, ont été annulés ce vendredi. La grève a aussi contraint Air Tahiti à modifier les horaires de certains vols maintenus. Les passagers sont invités à vérifier la programmation de leurs vols dans les prochains jours. Car les négociations entre les pompiers, la Direction de l’aviation civile et le gouvernement n’ont pour l’instant pas avancées.

En l’absence d’accord signé avec le gouvernement, le préavis du syndicat des pompiers d’aérodrome, affilié à la Fraap, est entré en vigueur ce vendredi matin. Une majorité des 150 professionnels en poste dans les 43 aérodromes gérés par la Direction de l’aviation civile ont donc arrêté le travail, tout en assurant l’encadrement des évacuations sanitaires aériennes si elles se présentaient. Un sujet qui était sans surprise très discuté ce matin sur les stands du Salon du Tourisme. « On voit tout de suite les répercussions négatives de ce mouvement de grève, pointe le vice-président jean-Christophe Bouissou, en charge des transports interinsulaires, depuis le parc expo de Mamao. Je viens de parler à une gérante de pension qui regrette qu’un groupe de 9 personnes n’aient pas pu se rendre chez elle à Tubuai : elle va perdre ce chiffre d’affaires ».

Le ministre avait adressé hier une lettre ouverte aux pompiers d’aérodrome pour les appeler à la responsabilité, et dénoncer les « revirements » de leur syndicat sur le protocole d’accord proposé la veille. L’essentiel des points de revendication – notamment sur le temps de travail, le paiement des heures majorées, les risques psycho-sociaux… – avaient fait l’objet d’un accord mais pas le point central du mouvement : une revalorisation des salaires au travers d’une hausse générale des primes. Jean-Christophe Bouissou avait seulement proposé un calendrier de travail sur ces questions salariales, disant refuser le « chantage » de la Fraap. Le syndicat et sa confédération avaient en retour rappelé que cette revalorisation était demandée depuis plus de cinq ans, et était déjà évoquée dans un protocole d’accord de 2017. Les deux camps appellent ce vendredi à un retour à la table des négociations, mais en l’absence de proposition nouvelle, le conflit se poursuit.

Pas de frais d’annulation ou de modification, et pas de visibilité chez Air Tahiti

Air Tahiti, qui est étrangère à ce conflit social, a confirmé que 13 rotations avaient été annulées ce vendredi mais ne désespère pas qu’un « service restreint », normalement prévu par les textes, soit mis en place par la Direction de l’aviation civile. « Il y aura des vols, on ne sait pas dire quand », explique Vairani Tetaria, la directrice commerciale d’Air Tahiti, elle aussi présente au salon du tourisme ce matin. Elle précise que la compagnie a levé tous les frais d’annulation et de modification du fait du conflit, et invite l’ensemble de ses passagers – y compris ceux qui voyagent entre Tahiti et Rangiroa, Bora Bora ou Raiatea, qui peuvent faire l’objet de changement d’horaires – de se renseigner sur le site d’Air Tahiti sur l’état de leur vol.