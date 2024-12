Grève des pompiers d’aérodromes : des dizaines de vols annulés, Ahe et Tubuai rescapées

Si les vols entre Tahiti, Bora Bora, Raiatea, Rangiroa et Rarotonga ne sont pas touchés par la grève des fonctionnaires territoriaux – et donc des pompiers d’aérodromes – Air Tahiti a annoncé ne plus être en mesure de desservir toutes ses autres destinations. À l’exception de deux vols, vers Ahe et Tubuai qui sont reprogrammés dans la journée. Aucune information n’est pour l’instant disponible sur les conséquences du mouvement dans les prochains jours.



Air Tahiti avait prévenu : la grève de la fonction publique territoriale lancée par la Fraap ce vendredi matin perturbe fortement le trafic aérien. La fédération de Jean-Paul Urima s’appuie avant tout, dans son bras de fer avec le Pays, sur le syndicat des pompiers d’aérodromes mené par Gérard Barff, secrétaire général adjoint de la Fraap. Et ses adhérents – nombreux, puisque le syndicat a fait 100% des voies chez les pompiers de la Dac aux dernières élections – sont bien décidé à soutenir jusqu’au bout la mobilisation. Comme elle le craignait, la compagnie domestique historique n’est plus en mesure, depuis ce vendredi matin, de desservir Moorea, Huahine, Maupiti, Tikehau, Fakarava, Arutua, Manihi, Apataki, Rurutu, Rimatara, Raivavae, Nuku Hiva, Hiva Oa, Ua Pou, Ua Huka. Soit l’ensemble des aéroports gérés par la Dac et pour lesquels un vol était prévu ce vendredi.

Deux exceptions sont tout de même à noter : les vols pour Ahe et Tubuai opèreront bien ce vendredi, avec des modifications d’horaires. Départ du VT947 vers les australes à 13h30 pour un retour à 17h35 à Tahiti. Départ du VT540 vers Ahe à 13h55, avec passage à Rangiroa et retour à 17h40. « Nous ne disposons pas d’informations pour l’instant concernant les jours suivants » précise Air Tahiti, qui rappelle n’être impliquée d’aucune manière dans le mouvement de grève, et qui avait même expliqué hier y perdre 20 à 30 millions de francs par jour de conflit. « Bien que cette situation soit indépendante de notre volonté, des conditions particulières sont proposées en cas de modifications », reprend la compagnie. Pas de frais de modifications, donc et un avoir sans frais pour décaler le vol.

Il faut rappeler que les aéroports gérés par ADT – et dont les pompiers sont des salariés du privé et pas des fonctionnaires du Pays – fonctionnent normalement. « Les vols entre Tahiti et Bora Bora, Raiatea, Rangiroa, Rarotonga ou encore Nukutepipi, sont assurés avec des modifications d’horaires » confirme Air Tahiti. Air Moana n’a toujours pas communiqué sur l’impact du conflit sur ses vols. Il faut dire que l’essentiel de ses lignes, vers les grandes îles, sont épargnées. Seule la rotation vers les Marquises, prévue en milieu de semaine, et les petits sauts vers Moorea risquent d’être remis en cause.