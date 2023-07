Grève éclair à l’Équipement, grève qui dure chez ATN

Un protocole d’accord a été signé ce jeudi après-midi entre le gouvernement et les militants de la CSIP qui s’étaient mis en grève à la direction de l’Équipement le matin même. Le syndicat, allié à A tia i mua, poursuit en revanche le mouvement des PNC d’Air Tahiti Nui. Le programme de vol continue donc d’être perturbé.

Le protocole d’accord signé à l’Équipement reprend les cinq principaux points du préavis de grève déposé vendredi dernier par la CSIP. Une première session de négociation, mercredi, n’avait pas permis d’éviter un mouvement le lendemain. La seconde aura été la bonne. Le syndicat toujours contrôlé par Cyril Legayic dénonçait notamment les défauts de visites médicales des agents dans les îles, voulait adresser certaines problématiques d’organisation et conflits hierarchiques dans la subdivision de Tahiti, et voulait s’assurer que certains départs seraient bien remplacés.

Pas assez pour les PNC

Les discussions ont en revanche été moins fructueuses cet après-midi du côté d’Air Tahiti Nui où la CSIP est aussi en grève, mais cette fois en intersyndicale avec A tia i mua. Les PNC, seuls salariés concernés par le mouvement, devraient entamer vendredi leur quatrième jour de grève après un nouvel échec des négociations avec la direction. Les hôtesses et stewards estiment que les propositions sur les salaires et les conditions de travail ne sont pas au niveau. Deux sujets très liés à ATN puisque le personnel navigant serait d’après les syndicats contraints de multiplier les heures de vols et d’escale pour arrondir leur fin de mois. Le sujet des temps d’escale, jugés trop court par les grévistes, n’a en outre pas encore été abordée.

La direction, considère, elle, avoir fait un grand pas, en actant, en comité d’entreprise, la mise en place d’une mutuelle santé pour tous les employés, une augmentation de l’indice du coût de la vie, et donc des salaires de base, de 4%, ou encore le retour avancé des 5% de baisse de salaire qui avait été consenti par les salariés pendant le Covid. Les grévistes demandent des mesures spécifiques aux PNC dont les rémunérations auraient évolué moins vite que d’autres catégories de salariés d’ATN ces 15 dernières années. Une nouvelle session de négociation est prévue ce vendredi à 11 heures en attendant la compagnie tente de faire partir ses vols malgré la grève.