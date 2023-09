Grève évitée à Air Tahiti

Le Syndicat des personnels au sol aéronautiques et la direction d’Air Tahiti ont signé ce mercredi soir un protocole de sortie de grève dont Louis Tumarae, mécanicien et secrétaire général du SPSA, se déclare « très satisfait », pour ce qui concerne les plannings de travail, les embauches et les formations.

Les passagers d’Air Tahiti peuvent pousser un « ouf » de soulagement : la grève a été évitée avec la signature, mercredi soir, d’un protocole de sortie de grève. « Nous avons eu des discussions assez constructives avec la direction générale, que le remercie d’ailleurs, nous sommes arrivés à un accord très satisfaisant, surtout sur le plan planification horaire, effectifs, formations, dit le secrétaire général du SPSA, Louis Tumarae : Il va y avoir des changements qui vont apporter beaucoup de sérénité à la maintenance. »

Le jeune leader syndical rassure les passagers : « Demain matin les vols vont reprendre comme d’habitude, il n’y a pas d’inquiétude à avoir. » En espérant que les négociations entre le ministre Jordy Chan et les pompiers d’aéroport, toujours en cours à l’heure où nous publions, aboutissent elles aussi.

Quant à l’exécution du protocole d’accord – là où le bât blesse dans de nombreux mouvements sociaux -, Louis Tumarae se dit confiant. « Je ne pense pas qu’il y aura de problème sur cette partie-là, nous avons été très clairs et très attentifs à cet aspect. »