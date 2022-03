Grève : le point sur les fermetures d’écoles

Dans le cadre du mouvement de grève prévu demain, jeudi 17 mars, de nombreux établissements scolaires seront fermés dans les communes de Papeete, Mahina et Pirae.

Concernant Papeete, ce sont les établissements scolaires suivants qui seront fermés : Raitama ; Heitama ; Ui Tama ; Tamanui ; GS Hiti Vai Nui ; GS Mama’o et Pinai. À Pirae, seules deux écoles seront fermées, il s’agit de l’école primaire Val Fautaua et l’école élémentaire Tuterai Tane. À noter que les écoles Pirae Taaone et Tuterai Tane Maternel resteront ouvertes et accueilleront les enfants aux heures habituelles. Enfin à Mahina, ce seront les écoles Fareroi élémentaire et Fare Va’a maternelle qui seront fermées. L’accueil et les repas seront assurés pour l’ensemble de tous les élèves dans les écoles Fareroi maternelle, Hitimahana élémentaire et maternelle, Nuutere et le CJA.