Grève : une journée déterminante pour les employés de Sabena Technics

Les employés de Sabena technics entament aujourd’hui leur deuxième mois de grève. Un mouvement destiné à interpeller leur direction et les autorités sur la situation de l’entreprise de services aéronautiques. Voilà quelques semaines, la société avait perdu le marché de la maintenance des Falcon Gardians de la marine nationale, et un second marché pourrait échapper au prestataire. Résultat : 60 postes sont directement menacés et les 35 autres que compte l’antenne locale de l’entreprise française se trouvent dans l’incertitude. « Depuis un mois et demi, nous n’avons aucun plan social, explique Patrick Joly, délégué syndical de l’UNSA. On ne sait pas, à la fin du contrat, le 30 juin, ce qui va advenir des gens de Sabena technics« .