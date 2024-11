Grippe et Covid-19 : le Pays lance une campagne de vaccination conjointe

Les deux vaccins – gratuits pour les populations les plus vulnérables – peuvent être administrés simultanément dans toutes les structures de soins de la Direction de la santé, ainsi que dans les pharmacies de Tahiti et des îles Sous-le-Vent.

La nouvelle campagne de vaccination conjointe contre la grippe saisonnière et la Covid-19 est en cours jusqu’au 30 avril prochain. Comme chaque année, elle vise à « protéger les populations les plus vulnérables » : les personnes âgées de plus de 60 ans, les patients atteints de pathologies chroniques, les femmes enceintes et les personnes exerçant des professions exposées. Car « malgré une baisse de la menace mondiale liée à la Covid-19, le virus continue de circuler », assure la Direction de la santé, qui fait état de 75 hospitalisations et de 3 décès durant la saison 2023-2024. Concernant la grippe, 259 hospitalisations et 11 décès ont été décomptés sur la même période. Des constats qui sont à l’origine de cette initiative de « vaccination conjointe », depuis 2022, offrant la possibilité d’une administration simultanée des deux vaccins gratuits pour “les publics cibles”. Disponibles en vente libre pour toute autre personne souhaitant se protéger, ils peuvent être fait dans toutes les structures de soins de la Direction de la santé mais aussi dans les pharmacies conventionnées de Tahiti et des îles Sous-le-Vent. La Direction de la santé rappelle enfin l’importance des mesures barrières, comme le port du masque et l’hygiène des mains, pour limiter la propagation des virus.