Guerre en Ukraine : ce qu’il faut retenir de la visite d’Emmanuel Macron à Kiev

Emmanuel Macron s’est rendu ce jeudi, aux côtés de trois autres chefs d’États européens, en Ukraine. Le président français est allé à Kiev où il a pu échanger avec Volodymyr Zelensky pour lui réaffirmer son soutien de faire entrer l’Ukraine dans l’Union européenne. Il s’est ensuite rendu à Irpin, ville martyre, dévastée par les combats.

C’est une image exceptionnelle : quatre dirigeants européens ensemble à Kiev. Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz, le chef du gouvernement italien Mario Draghi et le président roumain Klaus Iohannis se sont rendus ce jeudi dans la capitale de l’Ukraine pour montrer leur compréhension et leur soutien au peuple ukrainien et à Volodymyr Zelensky.

Une visite teintée de symboles

Cette visite a été forte en symboles. Il y a eu tout d’abord ces poignées de mains devant l’impressionnant palais présidentiel de Kiev, en reconnaissance de la légitimité de Volodymyr Zelensky. Puis ce contraste fort entre des chefs d’État venus en costume et un président ukrainien qui s’affiche en tee-shirt kaki de guerriers. Enfin, cela montre l’image d’une Europe alignée aux côtés de Volodymyr Zelensky, avec la présence d’Emmanuel Macron, alors que la France préside jusqu’au 30 juin le Conseil de l’UE.

Les chefs d’État ont soumis des propositions concrètes au président ukrainien, notamment une invitation au prochain sommet du G7 et un soutien immédiat à l’entrée dans l’Union européenne. « Tous les quatre, nous soutenons le statut de candidat immédiat à l’adhésion à l’Union européenne pour l’Ukraine », a expliqué Emmanuel Macron. Dès demain, la Commission européenne posera le cadre de la discussion et des décisions majeures seront prises la semaine prochaine à Bruxelles par le Conseil. C’est un geste fort, rapide, attendu d’espoir et de clarté que nous voulons envoyer à l’Ukraine et à son peuple », a lancé le président français.

Également, Emmanuel Macron a promis la livraison de six canons Caesar additionnels, ce qui portera à 18 le nombre total de ce type de canons envoyé à l’Ukraine.

Les Ukrainiens habités d’un sentiment contrasté vis-à-vis de l’Europe

Emmanuel Macron qui, avec les autres dirigeants européens, a tenu à aller voir de près les conséquences de cette guerre, particulièrement dans la ville d’Irpin. Un geste qui était très important pour les Ukrainiens, car il y a le ressenti que d’un côté les États-Unis reconnaissent la violence extrême de cette guerre et en conséquence aident le pays, mais de l’autre que l’Europe ne mesure pas à sa juste mesure ce qui se passe dans le pays et donc que l’aide n’est pas suffisante.

Macron a rencontré les personnes chargées de l’enquête sur les crimes de guerre

C’est pourquoi il était important pour Kiev de montrer Irpin, cette ville qui a résisté sans faiblir malgré la pression russe, et plus particulièrement ce quartier strictement civil laminé par les bombardements. « Les Ukrainiens ont arrêté l’armée russe qui descendait sur Kiev et donc il faut se représenter l’héroïsme de l’armée, mais aussi de la population ukrainienne. À côté de cela, vous avez aussi les traces, les stigmates de la barbarie. Vous êtes ici réunis sur un site qui a été détruit ou des massacres ont été perpétrés où nous avons eu les premières traces de ce que ce sont des crimes de guerre », a déclaré d’une voix grave Emmanuel Macron.

Un sujet important que tient en haute estime le président français. Après un échange avec la presse ukrainienne, il s’est rendu à l’ambassade de France pour rencontrer les gendarmes de l’Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale (IRCGN) déployés pour contribuer aux enquêtes sur les crimes de guerre commis, en coordination avec les autorités ukrainiennes et la Cour pénale internationale.

