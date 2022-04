Guerre en Ukraine : ce qu’il faut retenir du 50e jour de l’invasion russe

Au 50e jour de l’invasion russe en Ukraine, la Russie a subi un de ses plus gros revers dans son offensive contre l’Ukraine avec la destruction du croiseur Moskva, son vaisseau amiral en mer Noire, que l’armée ukrainienne affirme avoir frappé. Les autorités ukrainiennes ont également annoncé la reprise des évacuations de civils via neuf couloirs humanitaires. Europe 1 fait le point sur l’évolution de la situation.

La Russie a subi un de ses plus gros revers dans son offensive contre l’Ukraine avec la destruction du croiseur Moskva, son vaisseau amiral en mer Noire, que l’armée ukrainienne affirme avoir frappé avec des missiles de croisière au moment où les défenseurs de Marioupol mènent une lutte acharnée.

L’Ukraine a annoncé jeudi une reprise des évacuations de civils via neuf couloirs humanitaires, notamment depuis la ville assiégée de Marioupol dans le sud-est du pays, après une journée de suspension due selon Kiev à des violations russes du cessez-le-feu. « Neufs couloirs humanitaires sont prévus aujourd’hui », a déclaré la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk sur Telegram.

Le croiseur russe Moskva a bien coulé

Le croiseur Moskva, navire amiral de la flotte russe en mer Noire, endommagé durant l’offensive contre Ukraine, a coulé, a annoncé jeudi soir le ministère russe de la Défense. « Lors du remorquage du croiseur Moskva vers le port de destination, le navire a perdu sa stabilité en raison de dommages à la coque subis lors de l’incendie suite à la détonation de munitions. Dans des conditions de mer agitée, le navire a coulé », a déclaré le ministère, cité par les agences russes.

Le ministère russe avait indiqué plus tôt dans la journée que l’incendie à bord était « circonscrit », et que le croiseur « gardait sa flottabilité », tout en affirmant enquêter sur les causes du sinistre. Aucun bilan n’a été fourni.

Moscou accuse Kiev d’avoir bombardé deux villages russes

La Russie a accusé jeudi l’Ukraine d’avoir bombardé deux villages russes frontaliers, dont un avec des hélicoptères, et d’avoir fait huit blessés, des affirmations invérifiables qui font craindre une nouvelle escalade dans le conflit. Le Comité d’enquête russe, chargé des principales investigations, a déclaré que deux hélicoptères ukrainiens « équipés d’armes lourdes » étaient entrés en Russie et avaient procédé à « au moins six frappes sur des immeubles d’habitation dans le village de Klimovo », dans la région de Briansk. L’Ukraine a rejeté ces accusations.

Macron ne reprend pas le terme « génocide » évoqué par le Parlement ukrainien

Le parlement ukrainien a qualifié de « génocide » les agissements de l’armée russe en Ukraine. Le président américain Joe Biden avait mardi utilisé ce mot à propos de l’invasion russe de l’Ukraine au grand dam du Kremlin.

En France, le président Emmanuel Macron n’a pas repris ce terme, mettant en doute l’utilité d’une « escalade des mots » pour mettre fin à la guerre. Une position qualifiée de « très blessante » par son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

30 Ukrainiens libérés, des couloirs d’évacuations depuis Marioupol

30 Ukrainiens ont été libérés jeudi dans un nouvel échange de prisonniers avec la Russie, a annoncé Kiev, cinq jours après la libération de 12 soldats et de 14 civils ukrainiens.

L’Ukraine a également annoncé une reprise des évacuations de civils via neuf couloirs humanitaires, notamment à partir de la ville assiégée de Marioupol dans le sud-est, après une journée de suspension due selon Kiev à des violations russes du cessez-le-feu. « Neufs couloirs humanitaires sont prévus pour aujourd’hui », a déclaré la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk.

L’ambassade de France de retour à Kiev

L’ambassade de France en Ukraine, qui avait été transférée à Lviv (ouest) début mars après le déclenchement de l’offensive russe, va retourner à Kiev, a annoncé jeudi soir la diplomatie française.

4,7 millions de réfugiés

Plus de 4,7 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays 50 jours après le début de l’invasion russe, selon les chiffres du Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés. L’Europe n’a pas connu un tel flot de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale.

