Guerre en Ukraine : la Russie exclue de la Coupe du monde de football

Banques, personnalités, médias, aérien… La liste des sanctions s’allonge « Vladimir Poutine s’est lancé dans une destruction de l’Ukraine mais il compromet aussi l’avenir de son propre pays ». Les mots sont de la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen après l’annonce, dimanche, de la paralysie de la banque centrale russe. L’organisme compte 560 milliards d’euros de réserve en devise et en or, qui sont devenus en partie inutilisables. Conséquences : le rouble a sérieusement dévissé et la monnaie russe atteint son record de faiblesse depuis plus de 10 ans. L’Union européenne, qui avait déjà annoncé la semaine dernière des sanctions contre des « personnalités » liés à Vladimir Poutine, n’a en revanche pas réussi à trouver un accord pour exclure les établissements financiers russes du système interbancaire Swift, comme le relève RTL. Certains états, dont l’Allemagne, très liée commercialement avec la Russie, s’inquiètent des conséquences d’une telle mesure. L’Union européenne a également fermé son espace aérien à l’ensemble des avions russes, y compris aux « jets privés des oligarques russes » et la Russie a fait de même dans son ciel. Surtout l’Europe veut s’attaquer aux médias liés au Kremlin, et notamment Russia Today (RT) et Sputnik, qui émettent dans plusieurs langues et qui relaient l’information officielle russe au sujet de cette intervention militaire. La décision de bannir ces chaînes, qui reste à être appliquée, a été dénoncée par la présidente de RT France, Xenia Fedorova, qui a fustigé « une censure » et une atteinte « aux principes mêmes de la liberté d’expression ». À noter que, en Russie, une chappe de plomb médiatique pèse sur le conflit et que les manifestations d’opposition à l’entrée en guerre ont été réprimées.