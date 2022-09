Guerre en Ukraine : Moscou prépare une annexion, des Russes fuient la mobilisation

Sous le feu des critiques internationales, la Russie préparait jeudi des votes d’annexion prévus à partir de vendredi dans quatre régions d’Ukraine, tandis que de nombreux Russes quittaient leur pays pour échapper à une éventuelle mobilisation sur le front ukrainien.

Au lendemain de l’annonce de la mobilisation de 300 000 soldats supplémentaires, et des menaces de recours à l’arme nucléaire proférées par Vladimir Poutine, la Russie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, devrait défendre au Conseil de sécurité de l’ONU son projet d’annexion et son invasion de l’Ukraine, alors que l’offensive entre dans son 211e jour. Les territoires d’Ukraine sous contrôle russe et Moscou ont affirmé que les votes d’annexion par la Russie prévus à partir de vendredi auraient bien lieu malgré le tollé international qu’ils suscitent.

Les quatre régions de l’Ukraine soumises à des référendums d’annexion

De vendredi à mardi, quatre régions du sud et de l’est de l’Ukraine sous contrôle total ou partiel de Moscou voteront dans des scrutins organisés dans l’urgence pour être annexés par la Russie, des « simulacres » de référendums dénoncés en Occident. Même la Chine, proche de Moscou, a émis des critiques, appelant au respect de l’intégrité territoriale des Etats. Les autorités prorusses installées dans ces territoires et Moscou ont néanmoins promis que la procédure irait de l’avant.