Guerre en Ukraine : «Nous sommes prêts à un conflit prolongé», déclare Emmanuel Macron

Au cours d’un discours tenu lors de la conférence de Munich sur la sécurité, le président Emmanuel Macron s’est dit prêt à un « conflit prolongé » entre l’Ukraine et la Russie et appelé les Européens à « réinvestir massivement » dans leur défense. Son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky a lui demandé une accélération du soutien occidental.

Le président français Emmanuel Macron a tenu un discours ce vendredi lors de la conférence de Munich sur la sécurité. Il a notamment affiché sa volonté d »intensifier » le soutien occidental à l’Ukraine pour aider à la résistance du peuple et de l’armée ukrainienne et leur permettre de mener la contre-offensive qui seule permettra des négociations crédibles aux conditions choisies par l’Ukraine, ses autorités et son peuple.

En parallèle, le commissaire européen à la Justice Didier Reynders a annoncé que le « centre international de coordination pour la poursuite du crime d’agression » commis par la Russie en Ukraine, basé à La Haye, serait « opérationnel » en juillet. Il est destiné à « rassembler et conserver les preuves du crime d’agression et permettre des discussions entre procureurs (…) non seulement sur les enquêtes, mais sur les poursuites possibles« , a expliqué le commissaire belge lors d’un point presse avec le procureur général d’Ukraine, Andriï Kostine.