Gugubarra ou le livre des rêves aborigènes

Le roman Gugubarra est sorti en librairie aux éditions Au Vent des îles. Le personnage d’Antoine va vivre une aventure rocambolesque qu’il n’aurait jamais imaginée et qui le mènera jusqu’en Australie, terre chérie de son grand-père ethnologue, amoureux de la culture aborigène.

Comment faire quand on se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment dans un pays, l’Australie, dans lequel on vient d’arriver et que forcément on ne connaît pas ? Pour Antoine, trentenaire un brin mélancolique, cela vire au cauchemar assez vite, et cette mauvaise rencontre va bouleverser sa vie. Après Blackbird, Jacques-Olivier Trompas nous présente son nouveau livre Gugubarra qui nous entraîne dans une course-poursuite haletante au milieu du désert australien. Il sera question de suivre le destin d’Antoine, ce jeune homme un peu perdu et désabusé, comme nous le raconte l’auteur. « Antoine ne sait pas trop où il va. Il va finir par atterrir en Australie à cause d’une histoire d’amour qui n’existe pas. Et là, le jeune homme va vivre autre chose grâce aux aborigènes qu’il va rencontrer. »

C’est grâce à ces expériences en tant que réalisateur de documentaires en Australie en 2006-2007 que Jacques-Olivier Trompas a imaginé cette nouvelle histoire. « J’avais passé pas mal de temps dans une communauté aborigène. Les personnages du roman sont clairement inspirés par les rencontres de cette époque-là, comme les lieux, les actions. Ce sont des choses qui m’ont beaucoup touchées. »

Gugubarra de Jacques-Olivier Trompas est disponible aux éditions Au Vent des îles, au prix de 1 800 Fcfp.