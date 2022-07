Guy Rauzy, figure politique des Marquises, est décédé

Maire de Hiva Hoa pendant 36 ans, représentant à l’Assemblée de Polynésie pendant près de 30 ans, commandeur de l’ordre de Tahiti Nui et officier de la Légion d’honneur, Guy Rauzy est décédé à l’âge de 89 ans.

Guy Rauzy n’est plus et c’est une des grandes figures de la politique polynésienne qui disparait avec lui. Hakaiki de Hiva Hoa de 1972 jusqu’à 2008, un siège aujourd’hui occupée par sa fille Joëlle Frebault, l’élu, qui après avoir commencé avec son père dans le coprah a mené une carrière dans l’enseignement, a eu une action politique qui a largement dépassé la Terre des hommes. Il avait notamment été membre fondateur du Syndicat de promotion des communes de Polynésie française, le SPC-PF, qu’il a présidé à sa création et pendant trois mandats. Guy Rauzy avait aussi été élu à l’assemblée de la Polynésie pendant près de 30 ans, jusqu’en 1996. Promu chevalier, puis officier de la Légion d’honneur, le Marquisien a aussi élevé au rang de commandeur de l’ordre de Tahiti Nui en 2020 par Édouard Fritch. « Même si à une certaine époque nous étions des adversaires politiques, j’ai de l’estime pour ce que vous avez pu réaliser » avait alors déclaré le président du Pays soulignant la richesse et la diversité d’un « parcours au service du bien public avec passion et conviction ». Ce matin c’est le chef du gouvernement a rendu un nouvel hommage à ce maire qui « a fait de sa commune l’une des plus dynamiques de Polynésie ».