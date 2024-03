Halte à prise de risques : l’opération attire toujours autant de jeunes

Le commandement de la gendarmerie organisait ce samedi sa troisième journée d’information destinées aux sans permis de 17 à 25 ans. Les inscriptions ont été ouvertes lundi et le quota limite de participants a été atteint en seulement quelques heures. Au final, 157 jeunes y ont participé, tous convoitaient les formations gratuites au permis de conduire mises en jeu au terme la journée.

Récompenser les jeunes qui s’informent sur les risques de la route, c’est la parade trouvée par le commandement de la gendarmerie, qui organise chaque année depuis 2005 des sessions d’informations. Destinées aux jeunes sans permis âgés de 17 à 25 ans, ces journées attirent toujours autant qu’il y a 19 ans. Ce samedi, il s’agissait de la troisième des six journées prévues sur l’année.. Pour l’occasion 157 jeunes – volontaires dans les heures suivant l’ouverture des inscriptions, lundi – ont répondu présent.

Préparation au code et heures de conduites

En plus de faire partie d’une même tranche d’âge, ils se sont tous présentés avec un objectif bien précis en tête : tenter de décrocher une formation complète et gratuite au permis de conduire. La préparation au code de la route et les heures de conduites sont chères, disent les jeunes qui voient d’abord cette journée comme une belle opportunité « d’avoir le permis ». Pour y parvenir, pas de secret, il faut tendre l’oreille et prendre des notes pour obtenir les meilleurs résultats au quiz final. Il s’agit donc aussi pour la jeunesse de s’informer pour éviter les accidents. « C’est mieux de s’informer, confie Hereani, 18 ans. Comme ça, tu peux aider les autres et éviter toi-même de te mettre en danger. »

Trop de sans permis

La stratégie du COMGEND semble en tout cas motiver les jeunes à s’informer. Pour la gendarmerie, la prévention auprès des futurs jeunes conducteurs est un outil indispensable. Son efficacité reste toutefois difficile à jauger. Ce que l’on sait en revanche, c’est que depuis janvier déjà huit personnes ont perdu la vie suite à un accident sur la voie publique, contre sept l’an passé à la même date. Un constat alarmant, qui donne lieu à « énormément de contrôles « dit Daniel Christmann, officier adjoint de sécurité routière. Selon lui, ces opérations menées régulièrement révèlent « beaucoup d’infractions » concernant des gens circulant sans permis de conduire ou sans le brevet de sécurité routière, obligatoire pour les jeunes nés après 2000 souhaitant conduire un cyclomoteur.

Avant la fin de l’année scolaire, le commandement de la gendarmerie prévoit encore trois sessions d’informations le 20 avril, le 18 mai et le 22 juin. Plus d’informations ici.