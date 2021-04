La Fédération Te niu o te Huma a lancé ce matin son nouveau site internet. Il a pour ambition de rendre accessible à tous les documents, l’information et l’accompagnement relatifs au handicap et à la dépendance en Polynésie.

Après de longs mois de chantier, Handicap-Polynesie.com a été lancée ce matin, depuis la présidence. Si le Pays a prêté main forte, c’est bien la fédération Te Niu o te Huma – qui regroupe aujourd’hui 25 associations actives dans le domaine du handicap et de la dépendance – qui a conçu et qui va animer cette plateforme, destinée à être « à 100% accessible ». Ainsi en haut à droite de l’écran, un menu déroulant permet d’adapter les zones de visualisation à l’internaute. Changement de police, de couleurs ou de contraste, guide sonore pour les non-voyants… « Il y a encore quelques travaux à réaliser mais c’est une vraie avancée pour les personnes en situation de handicap », explique le directeur de la fédération, Romain Pinel.

Côté contenu, Te Niu o te Huma a repris point par point les axes du schéma du handicap de Polynésie. Le site recense ainsi tous les commerces, hôtels, restaurants, lieux ou services publics respectant les normes d’accessibilité, oriente dans les informations relatives à la prise en charge des personnes âgées ou à l’éducation des enfants à besoins spéciaux, permet de découvrir et d’être accompagner dans les démarches administratives… « On a dématérialisé l’ensemble des contenus, tout est numérisé, téléchargeable », reprend le directeur. Y compris la règlementation concernant le handicap, les guides d’accessibilité édités chaque année par la fédération ou encore les procédures d’inscription électorale, les horaires de transports, ou même de marées… « Ça s’adresse vraiment à tous, pas seulement à ceux qui sont en situation de handicap », précise Romain Pinel.

Ce matin, le président Édouard Fritch a salué la création de cette « boite à outils » et la persistance de la présidente de la fédération Henriette Kamia, et de ses membres actifs dans ce projet « qui va être utile au plus grand nombre ».