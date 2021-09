Hans Faatauira s’est éteint à 47 ans des suites du Covid

Hans Faatauira s’est éteint lundi 30 août 2021, jour de ses 47 ans, des suites du Covid. La communauté artistique de Polynésie lui rend hommage et témoigne de ses qualités musicales et humaines sur la toile. Dernièrement il faisait partie de la formation Reo Papara qui s’est présentée au festival Tahiti ti’a mai. Il est décrit comme « un musicien hors pair » et « un homme au cœur d’or ». De nombreux messages de condoléances sont adressés à ses proches.

Hans Faatauira est décédé ce lundi soir suite à une contamination par le Covid. Il était percussionniste traditionnel, moderne et classique, auteur compositeur et interprète. Né le 30 août 1975, il était le fils de Julien Faatauira, musicien du conservatoire artistique de Polynésie française (CAPF). Ce lundi il a eu 47 ans, et il avait dédié sa vie à la musique avec un engagement dont témoignent les nombreux hommages qui se multiplient sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué, l’établissement où il s’est formé mais aussi où il enseignait salue son parcours : il avait obtenu la « médaille d’or des percussions avant d’intégrer, en septembre 1999, l’orchestre traditionnel du CAPF, puis d’orienter sa carrière vers l’enseignement des percussions traditionnelles et classiques, de la batterie mais également du ukulele. »

« Discret dans la vie mais puissant dans la musique »

C’était avant tout un ami pour beaucoup : sa gentillesse, son sourire, ses encouragements pour les jeunes talents ont laissé une trace dans la vie de ces artistes et de ses proches. De ses professeurs de percussions classiques et traditionnelles, à ses très nombreux compagnons de scène, et ses élèves, il y a peu d’artistes du pays qui ne l’aient rencontré au moins une fois. Avant que le variant delta ne mette fin au festivités du mois de juillet, il était sur l’esplanade de To’ata et sur les scènes de Outuaraea à Faaa et du marae Arahurahu à Paea au sein du pupu himene Reo papara dirigé par Mike Teissier. C’est finalement ce virus qui l’a emporté alors que nombreuses familles polynésiennes sont en deuil. Le CAPF adresse ses condoléances dans son communiqué et lui rend hommage : « Cet agent, exceptionnel, a fait honneur au service public. Au delà, il a transmis son art avec une grande générosité, donnant ainsi tout son sens à la mission d’éducation culturelle. » Les formations musicales auxquelles il s’est intégré ne se comptent plus : Big Band du Conservatoire au Rock ou Blues, Milky Way, Te Maeva, Reo Papara, Manahau Tahiti, Hei Tahiti, Pepena, pour n’en citer que quelques uns…