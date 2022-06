Hapairai Ellacott, candidate n°7 : « Nos artisans et producteurs locaux doivent être mis en lumière »

Hapairai Ellacott est la candidate n° 7 de Miss Tahiti 2022. Originaire de Bora Bora et de la Presqu’île, la jeune auto-entrepreneuse de 23 ans souhaiterait mettre en avant les artisans et les producteurs locaux pas assez reconnus au Fenua, selon elle.

A 23 ans, Hapairai Ellacott se présente pour la première fois à un concours de beauté. L’expérience Miss Tahiti 2022 qui a débuté il y a plusieurs jours maintenant, lui a appris beaucoup « sur les relations humaines mais aussi sur sa féminité« . « Je n’ai pas forcément grandi dans ce monde-là. J’avais du mal à accepter ma féminité mais avec Miss Tahiti, j’ai eu l’opportunité de la développer« , sourit-elle. Aujourd’hui, Hapairai se décrit comme une jeune femme « très souriante, qui a la joie de vivre, et investie« . « Je n’ai pas peur d’oser. Miss Tahiti est un réel challenge« , explique la community manager indépendante.

Originaire de Bora Bora et de la Presqu’île, Hapairai Ellacott ambitionne de mettre sa toute nouvelle célébrité au service des artisans et producteurs locaux. « Il existe énormément de créateurs très intéressants, très talentueux dont on ne parle pas assez », indique celle qui est très suivie sur les réseaux sociaux. « Ils ne sont pas suffisamment mis en valeur en Polynésie française. Pourtant, ils portent des valeurs et des savoir-faire de qualité ».

Pour voter pour Hapairai Ellacott envoyez « MISS TAHITI 7 » au 7588. L’élection aura lieu le 24 juin à la mairie de Papeete à partir de 18 heures. Les places sont en vente sur ticket-pacific.pf, dans les magasins Carrefour de Tahiti et à l’accueil de Radio1 et Tiare FM à Fare Ute.