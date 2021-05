Haro sur les cryptos – Edito 20/05/2021

Il n’y a plus un jour sans que les grands relais d’information aient à traiter du cours des cryptomonnaies. Les flux financiers que cela représente à notre époque sont tellement colossaux que même la presse généraliste n’hésite plus à rapporter des pertes et des profits spectaculaires autour de cette nouvelle bulle spéculative. Au quotidien des fortunes se font et se défont à une cadence sans commune mesure plus rapide que pour ceux qui boursicotent ou capitalisent sur les devises traditionnelles ou les métaux précieux.

L’engouement autour du Bitcoin est compréhensible, car il y a de quoi faire des envieux. Ainsi ceux qui le 12 octobre 2009 avaient déboursés un cent par token pour en acheter 5050, soit un total d’un peu plus de 5$ dépensés, ont été dernièrement à la tête de 325 millions de dollars. Mais l’on se rend compte surtout que tout ça ne tient pas à grand-chose. Ainsi en moins de 24h, il aura suffi d’un Tweet d’Elon Musk et de la médiatisation des intentions de la Chine d’encadrer sévèrement la législation sur les cryptomonnaies pour que le Bitcoin dévisse de 30% et entraîne dans sa chute d’autres monnaies électroniques alternatives. Mouvement de panique chez les petits porteurs qui se sont rués dans des ventes à perte, pour ceux qui n’ont pas été empêchés par des pannes des grandes plateformes d’échange dont les infrastructures techniques ont planté en raison du trop grand nombre d’ordres simultanés.

Ce n’est pas pour autant qu’il faille se détourner du potentiel Eldorado numérique qu’incarne ce marché des cryptos. Les gains que l’on pourra encore y réaliser restent impressionnant, tout comme celui des pertes. Tout reste question de prise de risque, et surtout d’évaluer votre capacité réelle à en prendre. Car c’est toujours la même chose : si vous avez les moyens d’investir et les reins suffisamment solides pour assumer les pertes, alors « go ». Mais si vous en êtes au point de devoir checker plusieurs fois par nuit l’état du marché, que vous êtes en sueur dès que vous recevez une notification d’un nouveau Tweet du patron de Tesla, que ce sont toutes vos économies qui sont passées dans l’achat de jetons intangibles, peut-être vous faites-vous trop de mal pour pas grand-chose.

Prendre le train en route pour le Bitcoin peut être tentant pour ceux qui y voient aujourd’hui l’opportunité d’en acheter à plus bas prix après des semaines d’envolée. Cependant au fil de mes lectures de novice sur le sujet, j’en retiens des « paroles d’experts » que pour les plus modestes d’entre nous il serait bien plus pertinent de miser sur la constitution d’un portefeuille de plusieurs cryptomonnaies à la fois et pas nécessairement les plus connues. Bonne ou mauvaise nouvelle, il s’en créé de nouvelles tous les jours … Ensuite ? Être patient en attendant que dans les hautes sphères ça s’affole, mais c’est sans doute le plus grand luxe que peu peuvent se permettre. Bonne chance aux futurs milliardaires qui auront réussi à convertir les fonds à temps et dont l’internet n’aura pas planté pile au mauvais moment.