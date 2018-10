Hashtag 2.0 ou quand le hip hop se fait sociologue

Les 13, 20 et 21 octobre se produiront au grand théâtre de la Maison de la Culture, les Pokemon Crew. Troupe de danseurs hip-hop la plus titrée au monde, Pokemon Crew réinvente le ballet en l’accommodant à la sauce 2.0.

Leur spectacle intitulé « Hashtag 2.0 » fait l’unanimité en métropole. « Du hip-hop volcanique, éruptif et jouissif ! » pour Les Inrocks, « Virtuosité et constante inventivité. Le résultat est soufflant ! » pour Liberation, ce collectif de break dance né il y a 18 ans sur le parvis de l’Opéra de Lyon met tout le monde d’accord.

Dans leur spectacle « Hashtag 2.0 », le crew s’interroge sur notre rapport au numérique et au virtuel et ironisent sur nos addictions technologiques. Dans une interview, Karl Asokan, membre des Pockemon Crew expliquait. « On a voulu retranscrire les conséquences de nouvelles technologies sur l’humain d’aujourd’hui, sur notre comportement, on vit H24 avec nos Smartphones et les petits le maîtrisent mieux que nous. A table on tient plus notre portable que notre fourchette. »

A l’heure où les relations digitales prennent le pas sur la vie réelle et où les réseaux sociaux s’imposent dans notre quotidien, ce spectacle sonne comme un selfie de notre époque. Pas besoin d’être un B-Boy d’une vingtaine d’années avec baggy et casquette à l’envers pour apprécier le spectacle. Ce qu’affirme Elodie Cinquin, chargée de production au sein de la Compagnie du caméléon.

Les Pokemon Crew arriveront à Tahiti le 7 octobre et se produiront sur scène les samedis 13 et 20 et le dimanche 21 octobre au grand théâtre de la Maison de la Culture.