Hau Ma’ohi appelle à voter Tavini

Il aura fallu deux réunions de Hau Maohi pour dégager un consensus sur qui soutenir au second tour des territoriales. C’est finalement mercredi soir que Tauhiti Nena et ses colistiers sont tombés d’accord : ils appellent leurs 2 465 électeurs à voter bleu le 30 avril. Et il annonce que son mouvement va se constituer en un réel parti, pour préparer les prochaines élections communales et territoriales.

C’est dans le programme du Tavini que Hau Maohi trouve le plus de similitudes avec le sien, dit Tauhiti Nena, par exemple sur l’augmentation du pouvoir d’achat des Polynésiens ou encore le développement du secteur primaire.

Tauhiti Nena estime qu’à présent que le camp autonomiste se rassemble – il affirme avoir été contacté par des membres du gouvernement – il faut soutenir le changement qu’incarne seul, désormais, le Tavini : « Si on regarde les chiffres, les rouge plus les orange plus les jaunes, ils devraient gagner, nous on est pour le changement, et aujourd’hui le changement, c’est uniquement avec le Tavini Huiraatira. » Si le Tavini, qui lui ne l’a pas appelé personnellement, remporte les élections, Tauhiti Nena espère que certaines des propositions de Hau Maohi seront entendues.

Interrogé sur ses alliances successives, Tauhiti Nena précise : « J’ai travaillé un an avec Gaston Flosse parce que lui est venu vers moi sur l’idéologie de souveraineté, donc c’est Gaston Flosse qui avait changé d’objectif et c’est pour ça qu’on a travaillé ensemble. C’était très intéressant, ça m’a permis de le connaître. Maintenant il appelle à faire barrage aux indépendantistes. » Le leader de Hau Maohi n’apprécie pas non plus le changement de pied de A Here ia Porinetia, dit-il : « Nuihau, c’est quelqu’un que j’apprécie, mais il part en campagne en tant que tête de liste, et entre le premier et le deuxième tour il met Nicole, quelque part je pense que ce n’est pas respecter le choix de ceux qui les ont soutenus. »

Qu’est-ce qui a manqué à Hau Maohi au premier tour ? « Ce qui nous manquait, je pense, c’est du temps. Il est vrai qu’on a monté un mouvement d’union en quelques semaines », dit Tauhiti Nena, qui incrimine aussi l’alliance avortée avec le Rassemblement national, « pour des histoires de place, et maintenant ils soutiennent Nicole Sanquer… » Il garde aussi une dent contre certains médias qui l’auraient accusé de ne pas avoir de programme, et contre « d’autres partis, comme le Rassemblement national, qui ont colporté de fausses informations. »

L’autre décision qui est sortie de la réunion de mercredi soir, c’est de faire du « mouvement » Hau Maohi un véritable parti, pour se préparer aux prochains rendez-vous électoraux. Le nom du futur parti n’est pas encore arrêté, mais sa base programmatique sera celle qui a été développée durant la campagne.