Haute couture, une pièce cousue main

Le spectacle Haute couture revient du 27 au 30 janvier au Petit théâtre de la Maison de la culture. Une pièce sur les femmes qui ont fait la mode.

La pièce de théâtre Haute couture présente toutes les grandes couturières qui ont fait l’histoire de la mode, de Rose Bertin à Miuccia Prada. Et c’est Coco Chanel qui nous guide dans ce musée de la haute couture. Si bien souvent, dans le milieu de la mode, ce sont les hommes qui occupent le devant de la scène médiatique avec des noms célèbres comme Christian Dior, Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, Haute couture met à l’honneur des créatrices, parfois oubliées. Un voyage dans le temps, depuis l’époque de Marie-Antoinette à nos jours. Les couturières seront accompagnées de leurs amis, de leurs compagnons, de leurs confidents ; des personnages masculins qui ont compté dans leur inspiration, dans leur vie…

Sur scène, quatre comédiens joueront 23 personnages. Thierry Latrobe interprètera sept personnalités connues. Un rôle qui lui a demandé plusieurs mois de préparation. « J’ai beaucoup travaillé. J’ai beaucoup lu sur les personnages pour essayer de m’imprégner à la fois de leur tempérament, de leur vie, de ce qu’ils ont vécu, quelle a été leur histoire, mais aussi de leur phrasé, de leur façon de parler. Je joue des personnages hauts en couleur, des couturiers, des artistes. Mais ce n’est absolument ni du plagiat ni de l’imitation. On essaie de vivre cela de manière organique. »

Dans la pièce, Tania Jurkiewic qui incarne Coco Chanel : « J’amène les spectateurs de salle en salle et j’explique quelle couturière on va voir. Je suis leur guide, indique-t-elle. Ce qui est intéressant c’est que l’on découvre des créatrices peu connues, ce qu’elles ont accomplies dans le milieu très masculin de la haute couture« , ajoute la comédienne. Et même si elle ne change pas plusieurs fois de costumes comme ses partenaires, jouer le personnage de Coco Chanel l’a beaucoup touchée. « C’est quelqu’un de très complexe, qui a du caractère. » Après avoir fait des recherches sur cette couturière « guerrière« , Tania veut transmettre de l’émotion à travers ce personnage. « J’ai regardé les films, les fictions, les interviews, et cela m’a énormément nourrie. J’ai essayé d’aller chercher quelques chose de profond par rapport à sa vie, son enfance, ses amours, comment elle a grandi et comment elle est devenue Coco Chanel. »

Dans Haute couture, on entre dans les ateliers et les appartements des couturières où est dévoilée leur intimité. « On découvrira non seulement ce qu’elles ont créé en couture mais aussi qui elles étaient en tant que femmes, leurs valeurs« , souligne Tania.