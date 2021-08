Hawaii : pass sanitaire obligatoire dans les bars, restaurants et lieux publics

À partir du 13 septembre, les habitants et visiteurs d’Oahu devront présenter une preuve de vaccination ou de test négatif récent pour entrer dans de nombreux lieux publics de l’île. Une décision qui, avec la limitation de l’alcool, ou la vaccination obligatoire des agents publics, doit permettre d’éviter un confinement alors que le nombre de cas et d’hospitalisations grimpe en flèche.

Bars, restaurants, salles de gym, cinéma, musées, et autres lieux de divertissement en intérieur… Ce « pass vaccinal » évoqué depuis de longues semaines par l’état américain de Hawaii, butait jusqu’à présent sur des complications techniques. Comme le relate Hawaii News Now, le maire de Honolulu Rick Blangiardi a annoncé ce lundi qu’il entrerait bien en vigueur le 13 septembre, pour 60 jours. Les clients et visiteurs des lieux listés par arrêté devront présenter une preuve de vaccination – par voie électronique ou sur format papier – ou un test Covid négatif de moins de 48 heures. Les détails du dispositif ne sont pas tous sur la table, mais les vaccins réalisés à l’étranger, et notamment au fenua, devraient pouvoir être pris en compte via le certificat international fourni par les autorités sanitaires polynésiennes aux vaccinés.

Autant d’hospitalisations qu’au fenua

Cette annonce intervient en pleine poussée épidémique dans l’archipel. Depuis le début du mois, Hawaii, qui avait jusque-là évité le gros des vagues de Covid grâce à une politique sanitaire très stricte, a connu plus de 20 000 infections et une cinquantaine de décès. 426 personnes étaient hospitalisées en fin de semaine dernière pour des complications graves liées au Covid. Soit exactement le même nombre qu’en Polynésie française ce lundi, malgré une population 5 fois plus importante dans l’état américain. Reste que de tels chiffres et les courbes qui continuent de grimper, alarment les autorités locales qui multiplient donc les annonces et mesures. L’état de Hawaii et le comté de Honolulu ont ainsi installé des obligations vaccinales pour tous leurs agents publics, des limites de rassemblements, en intérieur comme en extérieur sont en vigueur dans tout l’état, et la vente d’alcool va être interdite à partie de 10 heures le soir à Oahu. Pour le maire de Honolulu, ce pass sanitaire, applicable à partir de 12 ans, est « une approche de bon sens » et a pour objectif de freiner la propagation du virus tout en sauvegardant l’économie : « Nous ne voulons pas de confinement » a insisté Rick Blangiardi, toujours au micro de Hawaii News Now.

Vols et hôtels ouverts, mais voyage déconseillé

Il s’agit aussi, comme ça avait été le cas en métropole, d’encourager la population à se vacciner. « Il s’agit d’une question de santé publique, avec des chiffres comme nous n’en avons jamais vus auparavant », a ajouté le maire de Honolulu. Nous supplions, supplions les gens de se faire vacciner et partout où nous pouvons le faire, nous le ferons ». 63% de la population est déjà vaccinée (contre 51% au fenua), et environ 10% est en attente d’une deuxième dose. Les rotations entre Tahiti et Oahu, assurées par Hawaiian Airlines, sont maintenues jusqu’à preuve du contraire, et les structures touristiques restent ouvertes sur place. Mais les autorités hawaïennes ont demandé aux résidents comme aux touristes « d’attendre la fin du mois d’octobre 2021 » pour voyager depuis ou vers l’archipel. « Nos hôpitaux atteignent leurs limites et nos unités de soins intensifs se remplissent, avait rappelé le gouverneur David Ige dans un point presse le 23 août. Ce n’est pas le bon moment pour voyager à Hawaii ».