Hawaiki Nui : Shell retire sa réclamation, l’OPT garde 8 secondes d’avance

Après la deuxième étape, remportée par Shell entre Raiatea et Taha’a, l’OPT ne compte plus que 8 secondes d’avance au classement général. Mais l’addition aurait pu être plus lourde, puisque les postiers risquaient, comme trois autres équipes, 5 minutes de pénalité en raison d’une réclamation de Shell, finalement retirée, relate notre correspondant.

Démonstration de Shell ce matin dans le lagon de Raiatea et Taha’a. Après sa déconvenue mercredi, et la perte de 1’45 sur le Team OPT après une erreur de cap, la pirogue jaune a largement dominé la deuxième étape jeudi, avec 1’36 d’avance sur les tenants du titre. Shell Va’a, qui avait changé cinq de ses six titulaires, s’est même offert le record de l’étape, en 1h50’17.

Au général, le Team OPT n’a donc plus que huit petites secondes (7 »73 pour être exact) d’avance sur son poursuivant. La promesse d’un beau suspense avant la troisième et dernière étape, vendredi entre Taha’a et Bora Bora (58 km), durant laquelle il faudra aussi surveiller Air Tahiti, pointé à 1’37 au général. « Les autres poursuivants sont un petit peu décorchés, à plus de 7 minutes, donc, à moins d’une défaillance, ça se jouera, comme l’année dernière, entre ces trois-là », relève notre consultant Alex de Va’a News.

Quatre pirogues, dont Air Tahiti et OPT, échappent à une pénalité

Le suspense aurait pourtant pu être éteint dès ce jeudi, puisque Team OPT et Air Tahiti risquaient, comme Hinaraurea et Team Huahine, une pénalité de cinq minutes. Shell Va’a avait en effet déposé une réclamation peu après l’arrivée, reprochant à ses concurrents de ne pas avoir respecté une consigne. « Il y avait un bateau en plein milieu, les pirogues devaient passer à sa droite et les bateaux suiveurs à gauche », poursuit Alex. Shell Va’a a alors reproché à ces quatre pirogues d’avoir surfé dans les vagues des bateaux suiveurs. « Le Team OPT et les autres équipes ont assuré qu’ils avaient respecté la consigne en passant à droite, mais que rien ne leur interdisait de remonter… Ils ont joué un peu là-dessus », poursuit le spécialiste, pour qui la fraude n’est « pas vraiment flagrante ». Toujours est-il que la pénalité devait bien être infligée aux équipes concernées… jusqu’à ce que Shell Va’a « retire sa réclamation ».

Le suspense est donc intact avant l’étape de vendredi, pour laquelle « un vent d’est de 15 km/h est attendu, avec une onde sud-est de 1m20, donc des conditions extrêmement favorables pour rallier Bora, avec un beau petit surf jusqu’à la passe ».