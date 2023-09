Hawaiki nui solo : Revi Thon Sing s’impose sur la première étape

La deuxième édition de cette course de V1 marathon à étapes a démarré ce jeudi entre Tautiara et Hitia’a. Une épreuve de 22km que le rameur d’EDT a bouclé en 1h32′ suivi de près par Kevin Céran-Jerusalemy et Steeve Teihotaata. Demain, près de 300 rameurs sont attendus sur la course prévue entre Hitia’a et Mahina, la seule étape ouverte aux femmes.

C’est partie pour trois jours de va’a. Le coup d’envoi de la 2e édition de la Hawaiki nui va’a solo a été donné ce jeudi à Tautira. Sur la ligne de départ toutes les grandes pointures de la discipline qui ont répondu présent pour participer à cette épreuve – la seule course de V1 marathon à étapes de l’année – très sélective. Au programme de la première étape une distance de 22km à parcourir entre Tautira et Hitia’a. Au terme de 1h32’58 » de course dans des conditions favorables, c’est le rameur d’EDT Va’a Revi Thon Sing qui s’est imposé. Il devance ainsi, de seulement 30 secondes, ses poursuivants directs Kevin Céran-Jérusalémy et Steeve Teihotaata. Demain, vendredi, ils devront parcourir 27 km entre Hitia’a et Mahina.