Hawaiki Nui : Team OPT remporte la 1ère étape

Le Team OPT a parfaitement entamé la défense de son titre, en remportant la première étape de la Hawaiki Nui 2024, ce mercredi. Partis de Huahine, les tenants du titre ont coupé la ligne à Raiatea en 3h18’04. Air Tahiti (3h19’30) prend la deuxième place, Shell la troisième (3h19’49). Le Team OPT n’avait, jusque là, jamais remporté la première étape.

Ils étaient attendus après leur succès en 2023, ils n’ont pas déçu. Ce mercredi les rameurs du Team OPT ont remporté la première étape de la Hawaiki Nui, entre Huahine et Raiatea. Avant le deuxième opus, prévu jeudi entre l’île sacrée et Tahaa, les tenants du titre compte 1’26 d’avance sur Air Tahiti et 1’45 sur Shell Va’a. Un peu plus loin, le Team Huahine a pris la quatrième place, en coupant la ligne d’arrivée avec tout juste 7 minutes de retard sur les vainqueurs. Hinaraurea complète le top 5 en 3h26’18.

