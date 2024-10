Hawaiki Nui Va’a : Shell remporte la deuxième étape

Les rameurs devaient faire 27 km entre Raiatea et Tahaa. Une épreuve de vitesse car c’est l’étape la plus courte de la compétition de la Hawaiki Nui Va’a. Shell l’a emporté. Chez les femmes, c’est la team Hawaii qui s’impose devant Kalahuhi Kai et Ihilani Va’a.

Plus d’infos à venir…