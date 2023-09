Hawaiki nui va’a solo : régulier, Kevin Ceran-Jerusalemy décroche la victoire

Après trois jours de compétition, les organismes des rameurs ont été mis à rude épreuve ce samedi. L’étape qui devait se disputer entre Tahiti et Moorea a finalement été programmée, mais entre Mahina et Arue. Au terme de 40km et après un peu moins de 2h45 de course, c’est Kyle Taraufau qui s’est imposé, suivi par Kévin Céran-Jerusalemy, grand vainqueur de cette 2e édition et Hotuiterai Poroi.

Pas de victoire d’étape, mais une victoire finale. Kevin Ceran-Jerusalemy est le nouveau champion en titre de la Hawaiki nui va’a solo. Au terme des trois étapes organisées sur trois jours, il s’impose au général après avoir pris la 2e place sur toutes les épreuves. Le champion de Huahine l’emporte grâce à sa constance alors qu’il visait à la base le Top 5 de cette épreuve marathon. « Je reviens du Brésil et ça a été dur pour moi de me préparer de là-bas, explique le rameur. Mais plus les jours de course passaient et plus je voyais que la victoire était jouable. » De là est née une stratégie qui consistait à être le plus « régulier » possible. Pas de secret, il fallait « jauger et marquer » les rameurs les plus redoutables pour s’offrir la victoire sur cette course qui a rassemblé les meilleurs. En deuxième position, à quasiment une minute du vainqueur, on retrouve Steeve Teihotaata suivi par Hotuiterai Poroi.

À noter que la dernière étape de 40 km prévue entre Tahiti et Moorea a finalement eu lieu entre Arue et Mahina. Malgré le mauvais temps et la fatigue cumulée, c’est Kyle Taraufau, qui l’emporte en 2h44’58 » devant Kevin Céran-Jérusalémy et Hotuiterai Poroi.