Hawaiki Nui Va’a : « Tout le monde se pose la question de l’état de forme de Shell »

La grand-messe de la rame débute ce mercredi à Huahine. Sur la ligne de départ 70 pirogues, auxquelles s’en ajouteront 140 autres durant les quatre jours de compétition qui s’achèvent samedi à Bora Bora. Dans l’épreuve reine, les yeux sont rivés sur la team OPT, tenante du titre, sur Shell, qui avait vu s’échapper la victoire dans la dernière étape l’année dernière, et Air Tahiti, plusieurs fois passée tout près d’un sacre. Attention tout de même : les « outsiders », d’Enviropol à Paddling Connection en passant par la Team Huahine de Kévin Céran-Jerusalemy et Manutea Millon, comptent bien se faire entendre.

Le triptyque le plus attendu de la saison approche à grands pas. Ce mercredi, les meilleurs équipages de V6 du pays, ainsi que trois équipes venues de l’étranger (Hawaii, Japon, Calédonie) s’élanceront de Huahine pour rallier Raiatea, puis Tahaa le lendemain, et enfin Bora Bora vendredi. Seules les catégories seniors hommes (42 engagés), vétérans hommes 40 (15), vétérans homme 50 (6) et Vaa Taie (7) participeront aux trois étapes, soit 70 pirogues. Les juniors, Vahine et plus de 60 ans rejoindront cette grande fête de la rame lors de son deuxième jour, et des dizaines d’équipages amateurs attendront samedi, pour un quatrième jour de Aere Rai’e, pour s’élancer dans le lagon de Bora Bora. Au total, ce sont donc 210 pirogues qui sont inscrites pour cette 31e édition de la Hawaiki Nui « for Peace ». Un record.

Quel état de forme pour Shell Va’a ?

À deux jours de la course, c’est sans surprise sur les « élites » que portent le gros des débats et pronostics. Les yeux sont rivés vers les tenants du titre, la team OPT, qui n’avait plus gagné depuis plus d’une décennie, et qui voudrait inscrire sa victoire dans la durée. Mais les discussions portent surtout sur l’équipe de Shell Va’a auteure d’un triplé en 2018 et 2022 et revancharde après avoir vu filer sa dixième victoire historique l’an passé suite à des défaillances physiques de deux de ses rameurs dans la dernière étape de la course.

« Tout le monde se pose la question sur l’état de forme de Shell », relève notre consultant, Alex de Va’a News qui sera en direct sur les ondes de Radio1 et Tiare FM pendant les trois jours de compétition. « Sur les dernière sorties sur le territoire, la Air Tahiti race remportée par Air Tahiti et la Air Tahiti Nui gagnée par le team OPT, nous sommes en droit de nos poser la question sur l’état de fraîcheur de Shell. On peut se demander s’ils y sont allé avec toutes leurs forces, s’ils n’ont pas bluffés ou sur leurs pirogues n’étaient pas lestées pendant les courses », poursuit le spécialiste, qui relève que « à la Molokai, ils étaient très affûtés ». « Et ils ont aussi leur coach David Tepava qui a énormément d’expérience dans ce genre de compétition ».

Avec les tenants du titre et l’équipage au coquillage, d’autres équipes sont à surveiller de près. « Air Tahiti (deuxième en 2023, ndr) court après Hawaiki Nui depuis des années et à souvent des malchances. Il faudra aussi compter sur des équipes comme Enviropol et Paddling Connection », rappelle Alex. Celui-ci voit aussi « de très beau outsiders » : le Team Huahine de Kévin Céran-Jerusalemy, renforcé cette année par Manutea Millon et Tumaraa va’a, 6e l’an passé, « qui revient sans doute pour jouer le podium ».