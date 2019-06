Heimiti Teng est Miss Dragon 2019

On pourrait presque dire que Heimiti Teng a remporté le titre de Miss Dragon par KO : sa prestation dans la partie « talent show » de la soirée d’élection a montré les capacités hors normes de cette 50e miss de la communauté chinoise.

25 ans, diplômée d’un Master 2 en stratégie management obtenu à Lyon, assistante de direction : la fiche de la candidate n°6 à l’élection de Miss Dragon 2019 ne laissait pas présager la surprise qu’elle réservait aux spectateurs et au jury, samedi soir dans les jardins de la mairie de Papeete.

Dans les semaines qui ont mené à l’élection, Heimiti Teng n’a que peu accentué son parcours sportif. Mais elle est issue d’une famille dans laquelle tout le monde est ceinture noire de taekwondo. Son père est entraîneur, son frère Teddy possède un palmarès international impressionnant, elle-même a été championne de France lorsqu’elle était plus jeune. Tout au plus Heimiti avait-elle dit vouloir se prouver qu’elle pouvait faire preuve d’une féminité qui lui semblait bien éloignée de sa vie.

Une danse/combat de taekwondo

Samedi soir, elle a effectivement « fait le job » en robe de princesse, tiare et hauts talons. Puis en maillot de bain, toujours en talons hauts. Mais c’est au passage « talent show » que Heimiti Teng a réveillé les spectateurs. D’abord avec une séquence émotion, en invitant sur scène son grand-père dont c’était le 87eanniversaire. Ils ont esquissé quelques pas de danse avant qu’elle ne lui passe une couronne de tiare. Puis Heimiti s’est lancée dans une danse/combat de taekwondo, chorégraphiée par ses soins et dont elle était l’héroïne, au milieu de plusieurs de ses camarades taekwondistes dont son frère Teddy, et des danseuses de Annie Fayn. C’est sans doute à ce moment-là de la soirée que s’est décidée l’élection.

Quelques minutes plus tard, Teva Rohfritsch, qui présidait le jury, annonçait le résultat. Morgane Yueng, qui achevait ainsi son année de règne, lui a remis le diadème, et Nicole Bouteau l’écharpe de Miss Dragon 2019. La première dauphine est Alizée Yao Tham Sao, et la deuxième dauphine Erita Ateo San Choi.