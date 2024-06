Européennes : Heiura-Les Verts appelle au vote écologiste

Jacky Bryant et son parti Heiura-Les Verts appellent les électeurs polynésiens à voter pour la liste « Écologistes » menée par Marie Toussaint. Il souligne que l’Union européenne soutient financièrement plusieurs projets locaux en matière d’assainissement et de protection de la biodiversité. Et propose de créer une délégation polynésienne à Bruxelles.

Avec 72 eurodéputés, les Verts européens pèsent un peu plus de 10% au sein du Parlement européen, mais les sondages leur prédisent un recul dans les élections de dimanche prochain (samedi en. Jacky Bryant veut inciter les électeurs polynésiens à glisser dans l’urne le bulletin d’Écologies, la liste menée par Marie Toussaint, d’Europe écologie – Les Verts, qui militeau sein du groupe parlementaire Les Verts européens pour un « Green New Deal ». Mais surtout, dit-il, en Polynésie l’Europe est bonne pour la nature.

« Rien que pour la communauté de communes Tepaurionuu (qui regroupe Papeete, Pirae et Arue) pour mutualiser l’assainissement, ndr), on vient de recevoir en crédits de paiement 2,2 milliards. C’est une subvention, l’Europe ne nous demande pas de rembourser »i, cite-t-il en exemple.

Mais surtout, le leader de Heiura – Les Verts veut que les Polynésiens se mobilisent, quelle que soit l’élection, contre le changement climatique et pour la transition écologique : « Il faut qu’on arrête de croire que c’est une mauvaise passe, que c’est le fruit du hasard. Le changement climatique c’est le résultat de choix économiques dans l’industrialisation. »

La liste « Écologistes » comporte trois candidates ultramarines, de Martinique, de Guadeloupe et de la Réunion. Jacky Bryant explique que les territoires d’Outre-mer ont souffert, au moment de la composition de la liste, de leur faible densité démographique, même s’ils ont « essayé de faire valoir » leur surface maritime.

Concernant la Polynésie, la liste défend des programmes de l’UE pour développer l’alimentation locale, et les infrastructures liées comme les ports de pêche, les abattoirs, les unités de transformation, le désenclavement, la charte des langues régionales, les techniques « low tech » comme le Swac, et la mise en place d’une cellule de gestion européenne des effets du nucléaire en Polynésie française.

Et pour faciliter la représentation de la Polynésie à Bruxelles, Jacky Bryant propose d’y créer une délégation.