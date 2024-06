Heiura-Les Verts prend les mêmes et recommence

Jacky Bryant a annoncé les candidats aux législatives pour Heiura – Les Verts, les mêmes qu’aux législatives de 2022 et qu’aux élections européennes : lui-même sur la première circonscription, avec Roroarii Niva comme suppléante, Jules Hauata sur la deuxième avec Léontine Gatata, et Tati Salmon sur la troisième avec comme suppléante Jessy Tupea. Ils portent le même discours que lors des élections européennes : au-delà du clivage autonomistes/indépendantistes, c’est l’adaptation au changement climatique, « une réalité économique, sociale et humaine », qui est l’enjeu primordial en Polynésie.

On prend les mêmes et on recommence ! Heiura – Les Verts a donné les noms de ses candidats pour les législatives, ce sera les mêmes qu’en 2022 : Jacky Bryant sur la première circonscription, Jules Hauata sur la deuxième et Tati Salmon sur la troisième. L’urgence climatique reste leur priorité. « C’est une réalité économique, sociale et humaine », pour Jacky Bryant. S’ils sont élus, ils souhaitent proposer une réorientation des subventions de l’État sur la formation et la recherche pour accélérer la transition énergétique. Pour Jacky Bryant, « les conflits autour de l’évolution de nos institutions, certes doivent être intégrés dans la réflexion politique, mais pour nous l’urgence c’est quelles sont les réponses par rapport au changement climatique ». Une réalité qui pourrait bien « nous éclater à la figure ». « Le temps de s’adapter à ces changements : nous ne serons pas au rendez-vous. » Le chef des Verts en Polynésie estime que « le discours passionnel ou passionné porté par les autonomistes ou les indépendantistes, on a l’impression que notre vie est suspendue à nos institutions, mais c’est un délire. Les institutions ne sont qu’un moyen, qu’un outil qui nous permet d’engager des orientations. Si nous ne prenons pas en considération que le changement climatique va avoir une incidence sur notre vie de tous les jours, on n’a pas besoin d’attendre la génération de demain. »

La montée de l’extrême-droite et son éventuelle arrivée au pouvoir inquiètent beaucoup de monde, dont Jacky Bryant : il s’alarme pour les financements de l’écologie, qui n’a jamais été une priorité pour le Rassemblement national. « L’extrême-droite n’a qu’une certitude, croire qu’en limitant l’immigration en France… C’est une approche interminable, mettre de l’argent pour faire faire croire que tous les problèmes que nous vivons aujourd’hui sont liés au fait que à l’intérieur d’un état il y a la présence d’immigrés. C’est un discours xénophobe qui n’a aucune application dans la réalité de tous les jours. »

Le président de Heiura-Les Verts conclut en disant que « le changement climatique ne choisit pas ta religion ou la couleur de ta peau ». Et pour lui les élections sont le rendez-vous pour choisir la transition d’un modèle social et économique « qui ne peut plus être celui qu’on est en train de subir ». Sur les autres partis, Jacky Bryant considère la division entre Moetai Brotherson et Tony Géros « inquiétante » et « grave ». Chez les autonomistes, dit-il, les tractations sont une question de survie pour certains d’entre eux, « qui n’ont pas grand-chose à proposer à part un débat institutionnel : on est contre l’indépendance ». Si le vote écologiste semble progresser au fenua – c’était le cas pour les Européennes – Jacky Bryant réserve son avis et ses consignes pour le 2e tour pour le soir du premier tour.