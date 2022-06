Heiura Les Verts veut éviter une « confiscation de la diversité politique »

Le parti Heiura-Les Verts, éliminé au premier tour des législatives, déclare soutenir au second tour les trois candidats du Tavini, pour les convergences qui existent entre leurs programmes et surtout pour éviter « une confiscation de la diversité politique ». Le parti dirigé par Jacky Bryant a récolté au premier tour 1 940 voix, soit 2,27% des suffrages exprimés.

À trois jours du deuxième tour des élections législatives en Polynésie, le parti Heiura-Les Verts a déclaré soutenir les candidats du Tavini, Tematai Legayic, Steve Chailloux et Moetai Brotherson, dans les duels qui les opposent aux candidats du Tapura. Pour rappel, au premier tour des législatives le parti écologiste a récolté 1 940 voix, soit 2,27% des suffrages exprimés dans les trois circonscriptions de Polynésie française. Parmi les partis qui ont présenté trois candidats, c’est celui qui a fait le plus petit score. « Nous avons des convergences avec ces jeunes du Tavini », indique Jacky Bryant, ancien ministre d’Oscar Temaru. Il s’agit de « la question du nucléaire, de celle du cannabis, et des éléments de la transition énergétique ». Il concède aussi que d’autres sujets les divisent comme la position « floue du Tavini sur l’exploration et l’exploitation des océans et des gisements minéraux et miniers qui existent », mais aussi « la création d’un état futur composé d’états fédérés et les futures relations avec l’État » qui restent à préciser, comme l’indique le communiqué.

Jacky Bryant appelle au vote pour « tordre le cou au manque de courage politique »

Et puis le deuxième argument mis en avant par Jacky Bryant pour justifier ce choix, c’est la nécessité de donner du pouvoir à une autre force politique polynésienne que le Tapura, déjà représenté en majorité à l’assemblée de Polynésie française, au gouvernement et au Sénat. Heiura-Les Verts appelle au vote malgré son élimination, car ses membres souhaitent « tordre le cou à ceux qui considèrent qu’il faut s’abstenir parce qu’on est pas au second tour ». L’élu de la commune de Arue va plus loin en exprimant un « raz-le-bol du manque de courage politique » et qualifie ce comportement de « faute professionnelle » compte tenu du taux d’abstention déjà élevé. « HLV appelle les abstentionnistes à venir s’exprimer en droit et en devoir » pour « permettre une citoyenneté assumée ».