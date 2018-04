Heiura-Les Verts votera blanc

Absent de la réunion de lundi soir avec sa plateforme E reo manahune, Heiura-Les Verts appelle à voter blanc au second tour des territoriales dans un communiqué diffusé mercredi.

« C’est blanc au second tour. » Dans un communiqué, Heiura-Les Verts a annoncé mercredi son choix d’appeler ses électeurs à voter blanc au second tour des territoriales dimanche 6 mai prochain. Le parti écologiste de Jacky Bryant n’était pas présent lors de la réunion de bilan de sa plateforme E reo manahune lundi soir. Il n’évoque d’ailleurs pas l’avenir de son partenariat avec le Tau hotu rau de Tauhiti Nena dans son communiqué. « Nos résultats, toutes sections confondues, ne sont pas bons », concède Heiura-Les Verts. Le parti explique son choix du vote blanc par son refus du Tapura et du Tahoeraa sur la question de la « moralisation de la vie publique ». Et celui du Tavini en raison du « 7/7/7 » et de la rencontre de mardi entre le parti bleu ciel et le parti orange. « Si le bulletin blanc est considéré par la loi française comme nul, ne me dites pas que ce qui se trame n’est pas nul », conclut le communiqué.