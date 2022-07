Heiva : Hei Tahiti, grand gagnant de la 33e édition

La cérémonie de remise des prix de la 33e édition du Heiva a eu lieu ce mercredi soir à To’ata. Parmi les autres lauréats : Ia ora te hura en Hura ava tau et Tamari’i Teahupo’o dans plusieurs catégories de chant. Les résultats complets :

En danse traditionnelle, le jury a attribué le 1er prix Madeleine Moua à Hei Tahiti, la troupe de Tiare Trompette Dezerville créée en 2004, est déjà plusieurs fois monté sur les podiums du Heiva ces dernières années. Hitireva qui avait ouvert cette 33e édition, finit deuxième, devant Teva i tai. Côté Hura ava tau, c’est Ia ora te Hura qui s’impose et reçoit le premier prix GIlles Hollande.

Natalia Matagi Louvat et Papeiha Aubry et ont été sacrés meilleure danseuse et meilleur danseur. Un hommage a été rendu pendant la cérémonie à Janine Maru, reine des solos pendant plus d’une décennie à partir des années 80.

En chant, Tamari’i Teahupo’o est le grand gagnant de la soirée, en finissant premier en Tarava Tahiti et en ‘Ute Paripari, deuxième en Himene Ru’au et en décrochant le grand prix Tumu ra’i fenua. Tamari’i Mahina, Nuna’a Rurutu et Te Pape ora no Papofai sont sacrés respectivement en Tarava Raromatai, Tarava Tuhaapae et Hieme Ru’au. Tamariki Rapa l’emporte en ‘Ute arearea.