Heiva i Mahina : un week-end de festivités

Ce vendredi dans la commune de Mahina s’est déroulé le lancement des festivités du Heiva i Mahina ainsi que l’ouverture de l’exposition artisanale qui se clôturera dimanche. Dans le cadre de cet évènement, samedi soir à partir de 18h30 se tiendra l’élection de Miss et Mister Heiva i Mahina à la pointe Vénus.

Durant cette exposition, outre l’occasion d’acquérir divers articles façonnés par les artisans, ceux-ci vous proposeront de petites formations de tressage avec des matières premières telles que du ni’au, du pae’ore ou même du tissu moyennant une petite participation financière et ainsi vous repartirez avec votre objet élaboré par vos soins. Cette exposition se clôturera dimanche en fin de journée. À ne pas oublier, samedi soir à 18h30, le point d’orgue de cette manifestation avec l’élection à la pointe Vénus de Miss et Mister Heiva i Mahina qui sera animée, entre autres, par l’école de danse Oripehe by Rohini de Mahina.

Programme :

Samedi : ouverture de l’exposition artisanale à 9h00 et ouverture de la soirée d’élection de Miss et Mister Heiva i Mahina à 18h30.

Dimanche : ouverture de l’exposition artisanale à 9h00 et défilé des quartiers avec un départ de l’école Amatahiapo vers la pointe Vénus à 14h30.