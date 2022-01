Heiva : inscriptions en cours

Les inscriptions pour participer aux festivités du mois de juillet sont en cours. Pour la compétition Heiva i Tahiti, qui rassemble groupes de danse, de chant et de musique traditionnelle, les inscriptions seront closes le 31 janvier à 16 heures. Celles du Heiva des écoles de danse, Taupiti ana’e, ouvrent ce mercredi 12 jusqu’au 15 mars à 12 heures.

Le ori tahiti sera sans doute de retour au mois de juillet à To’ata. Les dernières dates de ces festivités avaient été annulées en 2021 alors que la Polynésie traversait la vague la plus meurtrière de Covid-19. Par la suite c’est le Hura Tapairu 2021 qui avait été annulé, évitant des contaminations lors des entraînements et des spectacles. Cette année, les artistes et les institutions se préparent tout de même : les inscriptions pour le Heiva i Tahiti, concours de chant et de danses traditionnelles, sont ouvertes depuis le mois de septembre et jusqu’au 31 janvier. Concernant les écoles de danse, elles peuvent s’inscrire au Heiva des écoles, Taupiti ana’e, dès aujourd’hui et jusqu’au 15 mars.

La compétition du Heiva i Tahiti 2022

En 2021 elle avait été remplacée par un festival, Tahiti ti’a mai. Cette année la compétition est de retour : elle se déroulera du 30 juin au 23 juillet 2022, à To’atā si tout va bien. « Les groupes de chants et de danses traditionnels peuvent s’inscrire, sur place auprès de la cellule production ou en ligne sur le site du Heiva« indique le communiqué.

Les écoles de danse, de percussion, ukulele et de chant auront leur quart d’heure de gloire

Depuis ce mercredi, les inscriptions au Heiva des écoles de danse sont ouvertes et ce jusqu’au 15 mars. Il se déroulera du mercredi 1er juin au dimanche 12 juin 2022, au grand théâtre de la Maison de la Culture et sur la scène de To’atā. Les demandes de renseignements concernant les inscriptions au Heiva i Tahiti 2022, ou au Heiva des écoles, Taupiti ana’e sont à envoyer par ail à l’adresse : [email protected].