Heiva Taure’a : 800 collégiens vont fouler To’ata

La septième édition du Heiva Taure’a, aura lieu du 7 au 9 mars prochain. Cette année près de 800 élèves, issus de quatorze établissements, de Tahiti, Moorea, Hao, Maupiti et Tahaa, vont présenter un spectacle d’arts traditionnels – travaillé durant l’année scolaire – sur la scène de To’ata. Une édition qui, comme beaucoup d’autres évènements culturels cette année, célèbrera Henri Hiro, né voilà 80 ans.

Les scolaires font leur Heiva. Arue, Hao, Henri Hiro, Maco Tevane, Mahina, Maupiti, Papara, Pomare IV, Taa’one, Taha’a, Taravao, Teva i uta et Tubuai … sont représentés sur la 7e édition du Heiva Taure’a, qui va mettre en scène des collégiens issus de 13 établissements, publics et privés. Trois collèges de plus que l’an dernier sont inscrits, insistent les organisateurs qui parlent d’un « succès grandissant » précisant au passage, qu’en 2018, lors de son lancement, l’événement ne rassemblait que trois établissements.

Redonner le goût de l’école

Le projet porté par les équipes pédagogiques elles mêmes, consiste à proposer aux élèves de travailler, tout au long de l’année, sur l’élaboration d’un spectacle complet d’arts traditionnels. Mathématique, musique, français, reo tahiti, sport… Toutes les matières sont mises à contribution de ce projet pédagogique alliant la culture au programme scolaire. Une recette qui permet, d’après l’association Heiva Taure’a – qui a chaque année « des retours très positifs » de la part de la direction des collèges – de redonner goût à l’école aux collégiens, mais aussi d’impliquer les parents dans les projets scolaires. « Il y a des résultats vraiment meilleurs au DNB, il y a moins d’absentéisme et on constate également le retour des parents dans la vie de l’école de leurs enfants », précise Alexandre Tenailleau, chargé de communication à Te fare tauhiti nui.

Les prestations proposées, en fin de cycle, par les élèves, sur To’ata sont sujets à un concours qui décerne, au terme de trois soirées, onze prix. On retrouvera, entre autres, parmi les récompenses celle de la meilleure interprétation artistique, du meilleur dossier pédagogique, du meilleur orchestre, du meilleur ‘orero, mais aussi celle du meilleur danseur et de la meilleure danseuse, un peu à l’image du Heiva… Les élèves rendront également une production écrite qui sera notée et comptée pour leur bulletin, de quoi les motiver à donner le meilleur d’eux même.

Henri Hiro au centre de cette édition

À noter enfin que pour cette édition 2024, l’association Heiva taure’a a aussi tenu, à faire un clin d’oeil à Henri Hiro, qui sera célébré à de multiples occasions au cours de cette année 2024 , qui marque les 80 ans de sa naissance. Lors de la cérémonie d’ouverture, le 7 mars, les élèves du collège de Faa’a chanteront des airs écrits et composés par Henri Hiro. Ils présenteront aussi le spectacle sur lequel il ont travaillé et qui retrace la vie d’Henri Hiro. Un projet qui tombe à pic selon les organisateurs qui espèrent, grâce a leurs prestations, faire connaître davantage « l’homme de culture » à la jeunesse.

La septième édition du Heiva Taure’a, c’est du 7 au 9 mars, à To’ata. Les places, sont d’ores et déjà en vente via le site et la billetterie de la Maison de la culture.