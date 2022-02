Heiva Taure’a : les collèges de retour à To’ata

Du 10 au 12 mars prochain, 11 collèges de Tahiti, des Marquises, des Tuamotu et des îles Sous-le-Vent présenteront à To’ata le fruit d’une année de préparation. Le Heiva Taure’a est un projet culturel mais surtout pédagogique qui doit favoriser la réussite scolaire.

La cinquième édition du Heiva Taure’a réunira du 10 au 12 mars onze établissements : 7 collèges de Tahiti, 2 des Marquises, 1 de Taha’a et 1 de Hao. Cette initiation aux arts traditionnels représente avant tout un « levier pour la réussite des élèves » selon la ministre de l’Éducation Christelle Lehartel. En effet le projet est porté à la fois par la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE) et La Maison de la culture, Te Fare Tauhiti Nui (TFTN). Aborder des éléments du programme scolaire au travers du reo tahiti, de la danse et de la musique sur la scène de To’ata doit leur inspirer confiance en eux et renforcer leur estime d’eux-mêmes.

« Un travail de longue haleine »

Certains n’y ont jamais participé comme le collège La Mennais, et d’autres encore choisissent de se présenter tous les deux ans, pour prendre le temps de s’en remettre. Il faut dire que le montage du spectacle représente un investissement conséquent pour les professeurs et les élèves. Sur scène les groupes compteront entre 22 et 56 élèves mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. « Dès la rentrée d’août pour certains, la recherche du thème démarre et on construit des projets dans chaque matière autour du Heiva Taure’a ». Des élèves qui ne seront pas forcément sur scène peuvent alors participer à l’écriture des textes, à la composition de la musique ou à la confection des costumes, parfois avec leurs parents. Pour Moanaura Teheiura, professeur d’anglais et membre du jury, « c’est dommage que le public ne soit pas témoin de cette partie pédagogique ».

Un spectacle qui rivalise avec le Heiva i Tahit et le Heiva des écoles de danse

Ce jury est présidé cette année par Vaihere Pohue, professeur de reo tahiti qui a également été membre du jury du Heiva i Tahiti. Jury qui notera les établissements sur leur prestation mais aussi sur le dossier pédagogique interdisciplinaire. Trois prix seront attribué : « un pour l’aspect pédagogique, un autre pour le spectacle et un troisième pour ceux qui auront trouvé l’équilibre entre les deux » explique Moanaura. Les collèges peuvent choisir de traiter des thèmes de société, comme celui abordé par le collège Maco Tevane avec la crise sanitaire sous le titre « La tentation ». Ils peuvent aussi être porteurs de traditions comme la pêche au caillou qui sera abordée par le collège U poru à Taha’a. Les trois soirées auront lieu du 10 au 12 mars prochains avec application du pass vaccinal et port du masque obligatoire. Les places seront en vente à 200 francs auprès de la Maison de la Culture, sur place ou sur leur site internet.