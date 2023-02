Hélicoptère, avion, ambulance… L’évasan complexe d’une femme enceinte de Rapa

Une femme enceinte qui présentait des risques de « complications graves » a été évasanée par l’armée, la semaine dernière depuis Rapa vers Tahiti. 1 200 kilomètres qui ont impliqué la mobilisation d’un hélicoptère Dauphin pendant 24 heures, d’un Falcon Gardian, puis d’une ambulance vers l’hôpital de Taaone.

Un diagnostic inquiétant pour une femme enceinte et un défi logistique pour les secours. Le 31 janvier dernier, les équipes médicales ont craint de « sérieuses complications » chez une femme enceinte de l’île de Rapa. Aucun doute : elle doit être évacuée d’urgence vers Tahiti. 1 200 km de distance et pas de piste d’atterrissage sur l’île. C’est donc l’armée et son hélicoptère Dauphin qui sont appelés en renfort : après 6 heures de vol, un ravitaillement nécessaire à Raivavae, et un conditionnement de deux heures sur place, l’appareil embarque la patiente. La nuit ne tarde pas à tomber, et, pour des raisons de fatigue des pilotes et de sécurité, il est impossible de rejoindre directement Tahiti. Elle sera donc transférée quelques heures plus tard vers un Falcon Gardian, précédemment engagé pour attendre le Dauphin à Raivavae. L’évacuation s’est terminée peu avant minuit, en ambulance, entre Faa’a et le CHPF. L’hélicoptère, lui, redécollera le lendemain des Australes pour rejoindre sa base. Des moyens importants, donc, mais un objectif rempli : la femme enceinte a pu être prise en charge dans de bonnes conditions au Taaone.