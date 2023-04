Henri Burns décroche la ceinture XFC des poids lourds

Le « Giant Killa » a décroché sa toute première ceinture vendredi soir à l’occasion de l’XFC84. Opposé à l’Australien Anderson Creedence, il s’est imposé dès le premier round de ce face-à-face par TKO.

Nouvelle victoire pour le champion de Moorea. Vendredi soir, il était la vedette du « main event » de l’XFC84. Opposé à l’Australien Anderson Creedence, Henri Burns a proposé un combat expéditif au public de Dunedin en Nouvelle-Zélande. Un face-à-face dans l’octogone qui aura finalement duré moins de quatre minutes grâce au « game plan » établi en amont avec son coach. « J’ai réussi à mettre en place ce que j’avais en tête », explique le champion. Objectif : finir rapidement l’adversaire en l’envoyant au sol : » Je suis parti directement chercher le take down. Il était assez fort contre la cage, je jaugeais un peu sa force et j’ai senti que ça allait être un combat dur. » Un combat qui s’est fini par un échange de coups à terre en faveur du « Giant Killa ».

Une victoire par TKO bien méritée qui est le résultat de plusieurs semaines d’entraînement au sein de la salle CKB d’Auckland. Pour le champion, qui a vu ses quatre collègues d’entraînement remporter leurs combats respectifs, la pression était grande, mais l’envie de décrocher une première ceinture a été plus forte. Une ceinture XFC, d’une organisation australienne qui envoie régulièrement ses champions à l’UFC et qui peut donc ouvrir des portes au combattant polynésien. « Je suis encore assez nouveau dans le monde professionnel. Il faut que je continue à faire ma route », confie sereinement le champion.

Le champion de Polynésie, Teiki Nauta, ressort lui aussi vainqueur de son combat chez les poids lourds amateurs. Prochaine étape pour les deux champions, le Tahiti Fighting Championship prévu le 5 mai prochain.