Herenui Tuheiava, candidate n°6 : « Il faut tout miser sur la jeunesse »

Herenui Tuheiava est la candidate n°6 de Miss Tahiti 2022. À 23 ans, c’était sa dernière chance de participer à l’élection. Avec ou sans couronne, elle a bien l’intention de soutenir la jeunesse.

Porter un diadème, comme une princesse. Quelle petite fille n’en a pas rêvé ? Pour Herenui Tuheiava, cette année était la dernière pour pouvoir participer à l’élection Miss Tahiti. Avant de dépasser l’âge limite de 24 ans, l’un des critères pour prétendre au titre. Les concours, l’étudiante en Master 2 Web marketing au Cnam les connaît déjà. A 15 ans, elle avait tenté la Tahiti Fashion Week. Cette fois, elle aimerait concrétiser « son rêve de petite fille« . Pour cela, la jeune femme s’est imposé un petit coaching sportif. Cette passionnée de chant et de danse est déterminée à soutenir plusieurs causes : la lutte contre les violences faites aux femmes et surtout la promotion de la jeunesse. Les jeunes qui sont pour elle, « l’avenir, ceux qui prendront la relève et sur qui il faut tout miser« .

Pour elle, cette visibilité donnée par Miss Tahiti donne aussi l’opportunité de passer des messages. « Il faut oser, tout donner et profiter de la vie« . Celle qui se décrit comme optimiste, déterminée et accessible profite ainsi de son aventure « au maximum« . Entourée des neuf autres candidates, Tuheiava Herenui dit ne pas trop appréhender le concours de beauté car il y règne « une très bonne ambiance« .

L’élection aura lieu le 24 juin à la mairie de Papeete à partir de 18 heures. Les places sont en vente sur ticket-pacific.pf, dans les magasins Carrefour de Tahiti et à l’accueil de Radio1 et Tiare FM à Fare Ute.