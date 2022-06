[Vidéo] Herenui Tuheiava veut prouver qu’une Miss peut être « belle, intelligente, et surtout courageuse »

Herenui Tuheiava, Miss Tahiti 2022, était l’invitée de la rédaction ce mardi. Elle est la première élue des candidates à Miss France 2023. Accompagnée de Leiana Faugerat, directrice de Miss Tahiti, elle a fait le point sur la soirée d’élection, et la traditionnelle polémique qui l’accompagne toujours, la préparation à Miss France et les examens qu’elle passe ces jous-ci pour décrocher son Master 2 en web marketing.

Herenui est toujours un peu incrédule et doit vérifier qu’elle porte bien son écharpe, dit-elle, pour confirmer qu’elle est bien la nouvelle Miss Tahiti. Avec Leiana Faugerat, elle est d’abord revenue sur la soirée d’élection de vendredi dernier : alors que le jury était encore très partagé, c’est au moment de la question tirée au sort que Herenui a fait la différence par son éloquence. Le moment le plus redouté par Herenui a été le passage en maillot de bain et le meilleur, les séquences dansées.

Pas d’élection sans polémique, et là aussi la tradition a été respectée. Les réseaux sociaux ont changé l’atmosphère qui entoure l’élection, convient Leiana Faugerat. C’est pour le comité Miss Tahiti la possibilité de mieux promouvoir le concours, mais aussi « un déversoir d’âneries », dit l’organisatrice, qui avoue ne plus porter attention aux commentaires des internautes, « c’est une perte de temps et d’énergie. » Herenui non plus n’a pas laissé les débats l’atteindre : « en fait je n’avais pas du tout le temps pour ça », dit-elle. Car elle vient de vivre trois mois de coaching intense – savoir-vivre, défilé, expression scénique, sans oublier la coiffure et le maquillage. Tant et si bien que Herenui peut maintenant se préparer à une apparition publique en 30 minutes, même si elle confesse avoir encore « un peu de mal avec les faux-cils. »

Encore quatre mois de coaching intense pour préparer Miss France

Miss Tahiti, de même que ses dauphines et Miss Heiva, viennent de gagner leur ticket pour quatre mois d’entraînement supplémentaire, pour aborder Miss France et les autres concours internationaux. Il faut notamment qu’elle s’habitue aux passages dans les médias, dit Leiana, mais sur ce point Herenui a fait un sans-faute dans notre studio, sur le fond comme sur la forme. Herenui qui se définit comme perfectionniste estime qu’elle a encore des progrès à faire, notamment en défilé. Et si Leiana Faugerat ne voulait pas divulguer le lieu de l’élection de Miss France, nos confrères de Ouest France croient savoir que ce sera Châteauroux, le 18 décembre prochain. On ne connaît pas encore, en revanche, la destination exotique choisie cette année pour le voyage de préparation des Miss qui a lieu un mois avant l’élection. Elle se prépare donc à rallier Paris début novembre, et a « toujours eu envie de voir la Tour Eiffel » car elle n’a été en France qu’une seule fois, dans la région lyonnaise, lorsqu’elle avait 11 ans.

Derniers examens pour le Master 2

Durant l’élection Herenui a indiqué qu’elle souhaitait soutenir la cause de la jeunesse. Sur notre antenne elle a réitéré le souhait de rencontrer le ministre, Naea Bennett, pour voir quelles actions ont déjà été mises en place et comment elle pourrait y contribuer. Mais Miss Tahiti fait face en ce moment même à un autre challenge : en même temps que ses apparitions à la fête de l’Autonomie, au Heiva, au mini-Heiva et chez les sponsors de l’élection, elle entend bien réussir ses examens pour décrocher son Master 2 en web marketing, après avoir été diplômée de l’École de commerce de Tahiti et intégré le département communication de Tahiti Tourisme. « Ça va demander beaucoup d’organisation, mais je veux aussi prouver qu’une Miss est non seulement belle, mais aussi intelligente et surtout courageuse. »