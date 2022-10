Himene a tau célèbre le fare niau, « témoin silencieux de la vie polynésienne »

Les 7 et 8 octobre au Petit théâtre de la Maison de la culture se tiendra la troisième édition du Himene a tau. Deux soirées dédiées au Fare niau, où résonneront les chansons du Tahiti de la belle époque, « quand la vie était plus simple et tellement heureuse » dixit les matahiapo.

La troisième édition du Himene a Tau propose deux soirées, les 7 et 8 octobre pour découvrir ou se remémorer le Tahiti de la belle-époque, « avec toutes ses bringues et sa bonne humeur » assure Reia Poroi, un des chanteuses de la troupe.

Une plongée dans l’atmosphère de l’époque accompagnée par des chansons connues du répertoire polynésien, mais aussi d’autres moins connues redécouvertes par Félix Vilchez, musicien, chef d’orchestre à l’origine de nombreuses soirées musicales dont Himene a Tau. Contrairement aux deux dernières éditions qui se déroulaient sous forme de documentaire avec des projections d’images d’archives accompagnées par l’orchestre de Félix Vilchez, cette fois c’est une chronique familiale qui sera contée. Et le personnage central en est un fare niau, témoin silencieux de la vie de famille, de ses joies, ses peines et ses espoirs. « La deuxième icone de la Polynésie après la vahine » estime Félix Vilchez.

Rendez-vous donc les 7 et 8 octobre avec la nostalgie en compagnie de la troupe Himene a Tau composée de Reia Poroi, Dorielle Chavez, Dadou Paillé, son groupe de danse avec la participation de Tumata Vairaaroa et l’orchestre de Félix Vilchez. Les billets sont en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 et en ligne.