« Himene no to’u orara’a », le nouvel album de Douglas Tuahine

En cette fin d’année, le chanteur, auteur-compositeur et interprète Douglas Tuahine dévoile son deuxième album, Himene no to’u orara’a, qui signifie « Chanter pour ma vie” en français. Après un premier album lancé il y a deux ans avec 18 titres, il revient avec 13 nouvelles compositions, empreintes de ses racines, de son vécu et d’une diversité musicale assumée.

Après A ti’a turi interprété par Raumata Tetuanui, To’u papa here ou encore Tepuanuioto’a, Douglas Tuahine est de retour avec un nouvel album. Himene no to’u orara’a, disponible depuis quelques jours, s’inscrit dans la continuité de sa précédente production. Fidèle à lui-même, l’artiste aborde des thèmes personnels inspirés de son quotidien et de ses relations familiales: amour, musique, racisme, fierté, pardon. Une quête identitaire aussi, avec par exemple, des morceaux comme Tupuai, une composition qui rend hommage à l’une de ses grand-mères originaire des Australes. « J’ai écrit une chanson sur cette île que je n’avais jamais vue, sur laquelle je n’avais jamais été, et donc j’y suis allé tourner mon clip, raconte le chanteur. Le contenu et compagnie, je l’ai rempli en fait avec l’aide de la famille et puis notre généalogie paternelle. »

Au total, l’album compte 13 compositions, chacune représentant un investissement financier important -environ 80 000 francs par morceau, selon lui – sans compter les frais liés aux clips et aux supports de diffusion. Comme pour son premier album, Douglas a bénéficié d’une aide de 500 000 francs de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Une aide qu’il ne pourra plus solliciter à l’avenir, celle-ci étant limitée à deux par carrière. « Chapeau pour les artistes qui vivent uniquement de la musique ici à Tahiti, parce que franchement c’est quelque chose. Je fais un appel au niveau du Pays pour essayer d’aider nos auteurs-compositeurs qui, entre guillemets, triment, parce que c’est dur, c’est dur quand même financièrement à clôturer ce genre de projet », confie-t-il.

Car il faut rappeler que Douglas Tuahine n’a pleinement embrassé la musique qu’il y a trois ans, même si elle « a toujours fait partie » de sa vie. D’abord partagée dans un cercle familial et amical, sa passion a pris une tournure professionnelle grâce à l’encouragement de son frère, Mauake Tuahine, bien connu dans le milieu musical, ainsi qu’à un ami d’enfance possédant un studio. « Ce qui m’a donné la confiance, c’est de travailler avec quelqu’un avec qui je me sentais à l’aise. Le feeling est passé et aujourd’hui, me voilà avec ce deuxième album », explique l’artiste de 37 ans qui prévoit d’ores et déjà d’en sortir un autre à la fin du premier semestre 2025. En attendant, Himene no to’u orara’a est disponible sur clé USB, en contactant Douglas via ses réseaux sociaux.