Hina Grépin nommée directrice du premier campus des métiers de l’hôtellerie et de la restauration

Hina Grépin a récemment été nommée, après une commission de sélection, conjointement par les ministres du Tourisme, Nicole Bouteau, de l’Education, Christelle Lehartel, et le vice-recteur, Philippe Lacombe, directrice du Campus des métiers et des qualifications hôtellerie et de la restauration du Pacifique, « tradition de l’accueil et du partage en Polynésie française. »

Hina Grépin qui occupait précédemment les fonctions de directrice du SEFI (Service de l’emploi), et avant cela de directrice de l’ISEPP (Institut supérieur de l’enseignement catholique rattaché à l’Université catholique d’Angers), contribuera grâce à son expérience dans ces domaines, à la mise en place, à l’échelle du Pacifique, de ce premier campus polynésien labellisé dont l’enjeu est de développer l’excellence de la formation initiale des scolaires, la formation professionnelle des demandeurs d’emploi et la formation continue des salariés, dans le grand secteur du tourisme.

Les Campus des métiers regroupent des établissements d’enseignement secondaire et d’enseignement supérieur, de formation initiale ou continue. Ils sont construits autour d’un secteur d’activité d’excellence correspondant à un enjeu économique national ou régional soutenu par la collectivité et les entreprises. Le levier d’innovation du Campus des métiers et des qualifications reposera principalement sur la mise en réseau de tous les acteurs-clés nécessaires à cette excellence, de l’éducation comme du milieu socio-professionnel, en intégrant la culture polynésienne dans son approche pédagogique.

