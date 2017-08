Hiriata Millaud titulaire à la tête du service de la culture

Nommée « par intérim » en février dernier, Hiriata Millaud vient d’être titularisée sur le poste de chef du service de la Culture et du Patrimoine.

Après six mois « d’intérim », Hiriata Millaud a été officiellement nommée chef du service de la Culture et du Patrimoine par un arrêté du conseil des ministres le 17 août dernier. La linguiste a notamment été directrice du Musée de Tahiti et des îles au début des années 2000 et plus récemment chargée de mission culture et patrimoine au GIE Tahiti Tourisme.