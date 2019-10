Hirohiti Tefaarere prend les rênes de Moruroa e tatou

Hirohiti Tefaarere est le tout nouveau président de l’association anti-nucléaire Moruroa e tatou. Première mesure, il demande à ce que le livret de Bruno Barrillot soit étudié dans tous les établissements scolaires protestants « on n’a pas besoin de l’autorisation du Pays, il faut braver ».

Le conseil d’administration de l’association Moruroa e tatou s’est réuni mercredi après-midi avec à l’ordre du jour l’élection du président de l’association. Deux candidats en lice, Hirohiti Tefaarere et Michel Arakino qui s’est finalement désisté. C’est donc Hirohiti Tefaarere qui se retrouve à la tête de l’association anti-nucléaire. Le tout nouveau président de Moruroa e tatou assure que les discussions ont été calmes « nous sommes des protestants donc habitués à débattre entre nous ». Objectif principal de Hirohiti Tefaarere « préparer la nouvelle génération » à prendre plus tard, les rênes de l’association anti-nucléaire. Il a d’ailleurs demandé aux responsables de l’église protestante Ma’ohi que le livret écrit par Bruno Barrillot « La bombe et nous » soit étudié au sein de tous les établissements scolaires protestants « on n’a pas besoin de l’autorisation du Pays, il faut braver » affirme-t-il.

« C’est le bordel généralisé »

Hirohiti Tefaarere a rendu hommage à tous ceux qui se sont battus contre le nucléaire tout comme Marie-Thérèse et Bengt Danielson, Bruno Barrillot, John Doom ou encore l’ancien président de l’association Roland Oldham parti il y a 7 mois. Il rappelle que les évènements de 1995, lors de la reprise des essais nucléaires « nous avons suffisamment payés un lourd tribu, nous avons tout perdu. Pour se reconstruire comme on l’a fait ce n’était pas facile et on est toujours restés fidèles à nos convictions ». Le tout nouveau président de Moruroa e tatou affirme qu’il s’est assagi « j’ai mûri, j’ai pris de l’âge ». Il assure aussi qu’il « faut tout reprendre » au sein de l’association Moruroa e tatou car « c’est le bordel généralisé ».

Jeudi matin l’association Moruroa e tatou se réunira pour mettre en place un « calendrier précis de nos rencontres locales, régionales, nationales et internationales ».